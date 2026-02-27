2026年2月27日

パシフィックコンサルタンツ株式会社

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 千葉県睦沢町で「楽しくカラダを動かす」2つのイベントを3月に開催━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

パシフィックコンサルタンツ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長執行役員：大本修）は、「むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷」（千葉県長生郡睦沢町、千葉県道150号大多喜一宮線沿い）と「睦沢町総合運動公園（略称、パークむつざわ）」（千葉県長生郡睦沢町上之郷1565、以下「パークむつざわ」）の運営を通じて、「楽しくカラダを動かす」ことで地域の皆さまの健康増進に貢献する取り組みを行っています。この度、約10種類以上のスポーツ体験ができる過去最大級のスポーツイベント「パークむつざわ スポーツフェスタ」を2026年3月1日（日）に、楽しくカラダを動かし地域の健康を支援するイベント「道の駅むつざわつどいの郷 おでかけ健康フェスタ」を2026年3月14日（土）に開催します。

千葉県睦沢町では、町民の誰もが、健康を意識せずとも「暮らしているだけで健康になる」まちづくりによって主観的健康感の向上を目指す、先進予防型まちづくりに取り組んでいます。パシフィックコンサルタンツ株式会社はこの度、「楽しくカラダを動かす」ことをコンセプトにした2つのイベントを実施します。

～パークむつざわ スポーツフェスタ～







図 スポーツフェスタ チラシ

《イベント概要》

日時：2026年3月1日（日）10:00～16:00

場所：睦沢町総合運動公園（パークむつざわ）

内容：各種スポーツ体験、キッチンカーブース

《イベント内容の詳細》

■スポーツ体験会

今話題の、モルック、ピックルボールの他に、サッカースクール、スポーツチャンバラ、スポーツ鬼ごっこ、スパイクボール等、さまざまなスポーツの体験が可能です。広々とした屋外で身体を自由に動かしたい方や、ヨガなどで心身のリフレッシュを求める方まで、当日参加可能なプログラムを多数開催しています。事前予約が必要なプログラムに関しては、パークむつざわにお電話（0475-44-1565）でお問い合わせください。

■キッチンカー

総勢15台が集まるキッチンカーブースは、エジプト料理やアジアン料理、ロコモコ、おでん、イカ焼き、タコス、お好み焼き、壺焼き芋、ジェラートなど、選ぶのに迷うこと間違いなしの美味しい料理ばかりです。スポーツはしないけれど、キッチンカーで買って食べたい方も大歓迎です。

《スポーツフェスタ実施の背景》

本イベントは睦沢町の総合運動公園と公園内で行われているスポーツ教室事業について、町内外の皆さんにもっと知っていただくことに加え、地域の皆さんの健康づくりのきっかけとして企画されました。本イベントでは、日々の健康への第一歩となるよう、さまざまなスポーツ体験を提供し、仲間と楽しく身体を動かす機会を創出します。当施設では引き続き、散歩やランニングに限定せず、幅広い方法を通じた健康づくりに取り組んでいきます。

《本件に関するお問合せ》

・住所：〒299-4413 千葉県長生郡睦沢町上之郷1565

・担当者：坂野 公俊

・TEL： 070-3249-5305

・E-mail：msatoshi.banno@tk.pacific.co.jp

～ 道の駅むつざわ おでかけ健康フェスタ～





図 健康フェスタ チラシ

《イベント概要》

日時：2026年3月14日（土）10:00～16:00

場所：道の駅むつざわつどいの郷

内容：スポーツアクティビティ体験、ファーマーズマーケット、キッチンカーブース、ミニわんちゃんマルシェなど

《イベント内容の詳細》

■全体

睦沢町が独自に開発した健康アプリ「むつざわさん歩」の抽選会や、まだアプリに登録されていない方に向けた説明会を実施します。また、町のシンボルキャラクター「うめ丸くん」が登場したり、シャボン玉のパフォーマンス、健康測定会を実施します。

■スポーツアクティビティ

モルック、スパイクボール、スラックライン、スポーツチャンバラなど、屋外で思いきり身体を動かせるコンテンツをご用意しています。事前予約不要で子どもからご年配の方までどなたでもご参加いただけます。

■ファーマーズマーケット

日頃から道の駅むつざわつどいの郷に出荷している出荷者が、新鮮な野菜から、海産物、加工食品までさまざまな商品をブースで直接販売します。

■キッチンカーブース

総勢13台が集まるキッチンカーブースは、エジプト料理やアジアン料理、ホットサンド、肉巻きおにぎり、壺焼き芋、ジェラート、どら焼きなど選ぶのに迷うこと間違いなしの美味しい料理ばかりです。道の駅直売所のお惣菜やイタリアンレストランもご利用いただけますので、この機会に色々お試しください。

■ミニわんちゃんマルシェ

オリーブの森ゾーンではわんちゃんの健康のためのマッサージや、わんちゃんに特化したグッズやおやつを販売します。ドッグランやカフェ、サイクルステーションもご利用いただけます。

《おでかけ健康フェスタ実施の背景》

むつざわスマートウェルネスタウン・道の駅・つどいの郷は、睦沢町が掲げている健康増進政策の一環として、先進予防型のまちづくりの中核拠点となる「健康支援型」道の駅をコンセプトに整備された道の駅です。本イベントは、この道の駅を舞台とし、楽しく身体を動かすことや食を楽しみ、イベント参加者同士が交流すること、心身の健康増進を図る機会を提供することにより、参加者の主観的健康感※１の向上に寄与することを目的として企画されました。当施設は引き続き、温浴施設やレストラン、直売所を通じた日々の運営や多様なイベント企画を通じて、地域の皆さんの健康や交流を支援する取組を行っていきます。

※１ 主観的健康感とは、本人が健康と感じているかを問う指標で、本指標が良好な方は生存率が高いことが明らかになっています。

《本件に関するお問合せ》

・住所：〒299-4422 千葉県長生郡睦沢町、千葉県道150号大多喜一宮線沿い

・担当者：中川伸司

・TEL： 0475-36-7400

・E-mail： shinji.nakagawa@tk.pacific.co.jp