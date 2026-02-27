株式会社パスコ(本社：東京都目黒区、以下：パスコ)が企画・運営するWebメディア「地球の学校」に、新たな記事を公開しましたので、おしらせいたします。









■今月の学び記事

増え続ける空き家から地域社会をどう守る?

-地域をあげた取り組みでまちづくりの資源に活用-

https://geoschool.pasco.co.jp/articles/20260224/





街を歩いていて「あの家、人が住んでいなさそう」と感じたことはないでしょうか。

今、全国で空き家の数が増え続け、治安・景観・住環境の悪化など、社会問題になっています。なぜ空き家は増えているのか。また、どのような対策がされているのでしょうか。

地球の学校で、地域の課題を未来のまちづくりに活かす取り組みを、一緒に学びませんか？









■今月の編集室ブログ

地球上の一枚の写真から考える社会課題、学び記事に登場した難しい用語の解説、「今日は〇〇の日」などの切り口から、編集室メンバーの自由な視点で執筆するブログです。

2月は8件のブログを公開しました。





気づけば実家が“空き家予備軍”に。あなたの家は大丈夫？

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260225/

(2026年2月25日掲載)





美しい雪景色と一つの気球 冬の富良野に起きている変化とは

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260218/

(2026年2月18日掲載)





絶滅危惧種トモエガモが”問題鳥種”に!?野生動物との共存を考える

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260216

(2026年2月16日掲載)





忍城の先にあった地域のストーリー 城巡りから出会う日本遺産

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260213/

(2026年2月13日掲載)





未来だと思っていた自動運転タクシーは、すでに都市を無人で走っていた

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260210/

(2026年2月10日掲載)





続けるほどに好きになった。ブログが日常に溶けるまで

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260206/

(2026年2月6日掲載)





文化財だからこそ、簡単には直せない

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260202/

(2026年2月2日掲載)





テレビ放送記念日と電磁波の話 “光の時代”がひらく未来とは

https://geoschool.pasco.co.jp/blog/20260201/

(2026年2月1日掲載)





■「地球の学校」について

「地球の学校」は、いま解決が急がれている社会課題を前に、少しでも解決のお手伝いができないか？という想いから、パスコが運営しているメディアサイトです。普段なかなか気づきにくい社会課題を身近な話題から取り上げることで、日常生活を営むすべての方々が“自分ごと”として考え、学びあうための情報をお届けしています。空間情報技術の専門家として社員が話し手・筆者となり、読者と共に未来を考え、解決策を探ります。

＜URL： https://geoschool.pasco.co.jp/ ＞









■パスコについて

1953年に航空測量事業者として創業。現在は、人工衛星、航空機、ドローン、専用車両、船舶などに多彩なセンサーを搭載し、測量・計測技術で社会の事象を捉えています。収集した情報を加工・処理・解析し、国土の管理・保全、自然災害・環境対策、インフラ老朽化対策などの社会課題の解決に貢献する空間情報サービスを提供しています。









