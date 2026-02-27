バイク用品メーカーのKaedear（カエディア）は、2026年2月より、地元・横浜を走る横浜市営バスにてフルラッピング広告の掲出を開始いたしました 。日本最大級のバイクレース「鈴鹿8耐」に挑戦する自社レーシングチーム「Kaedear Racing Team 横浜」の勇姿をデザインし、横浜から世界を目指すブランドの想いを届けます 。

【「Kaedear Racing Team 横浜」について】

代表の飯沢智博が率いる本チームは、レース未経験からわずか約10ヶ月で立ち上げられました 。初参戦となった2025年シーズンの鈴鹿8耐では、SSTクラスにて予選2位を記録 。決勝ではトップ走行中に惜しくも転倒を喫しながらも、不屈の闘志で6位完走を果たしました。その結果、FIM世界耐久ロードレース選手権の年間ランキングでは2位に輝いています 。2026年シーズンは、さらなる高みである優勝を目指します 。

【横浜から世界へ。地元の街を彩るフルラッピングバス】

https://www.kaedear.com/pages/kaedearracingteam

ラッピングデザインは、「Kaedear Racing Team 横浜」のチーム写真や、サーキットを駆け抜けるマシンを大胆にレイアウトしています 。「横浜から世界トップへ」という想いと共に、モータースポーツの魅力をお届けします 。また、お子様から大人まで親しみを持っていただけるよう、公式キャラクター「カエメロくん」も登場しています 。

【SNSでの投稿をお待ちしています！】

横浜の街を走るカエディアのラッピングバスを見かけましたら、ぜひ写真とともにSNS等でシェアしていただけると幸いです。皆様にもこの挑戦を一緒にワクワクして楽しんでいただけることが、私たちの大きな励みになります。応援よろしくお願いいたします。

Kaedear（カエディア）について

横浜のバイク用品メーカー。ブランド名には、代表 飯沢智博（創業者）が生まれ育った横浜市緑区のシンボルツリー「楓（かえで）」と、お客様へ心を込めて商品をお届けする「Dear customer」の想いが込められています。整備士経験があり、自らもカスタムに情熱を注いできた代表が創る「バイカーファースト」の製品。各ECサイトにてランキング1位を多数獲得し、全国のお客様にご愛用いただいています。自社レーシングチームの鈴鹿8耐への挑戦も糧に、いじる楽しさと走る喜びをこれからもお客様と共に創造してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Kaedear代表取締役：飯沢 智博本社所在地：〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町849-6 アドバンス第5-1F-B創業：2019年1月設立：2020年10月事業内容：バイク用品の企画・開発・販売公式サイト：https://www.kaedear.com

https://www.kaedear.com