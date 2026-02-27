この度、株式会社アイダ設計（本社：埼玉県上尾市、代表取締役社長：會田 貞光）は、2026年2月21日（土）、JR大宮駅前の大宮マルイにて開催された「サステナブルdays」にブース出展し、住宅の製造工程で発生する端材を活用した木育ワークショップを実施しました。

本イベントは、サステナブルな取り組みを通じて、身の回りの「今できること」を実践するきっかけづくりを目的に、大宮マルイが主催したものです。当社は「さいたま市CS・SDGsパートナーズ」の加盟企業として、イベントの趣旨に賛同し、ブース出展を行いました。

出展ブースでは、住宅の製造工程で発生する木材の端材を活用した「木育ワークショップ」を開催しました。これは当社が推進するサステナビリティ活動の一環であり、次世代を担う子どもたちに木のぬくもりやものづくりの楽しさを伝えることを目的とした取り組みです。当日は約30組が参加し、ワークショップや展示を通じて木の魅力を体感いただきました。

今後もアイダ設計は、住まいづくりを通じた資源の有効活用や木の魅力発信に取り組んでまいります。また、林野庁が推進する『森の国・木の街』づくり宣言に賛同し参画する企業として、木材利用の促進および木材利用による炭素貯蔵効果等の見える化に取り組むことで、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

＜アイダ設計のSDGs＞

アイダ設計は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。当社は住空間を提供する企業として、木造建築やZEH住宅の促進、安定した品質の供給と技術の継承、環境に負荷をかけない家づくりなどを通じて、地域社会とともに、持続可能な社会の実現に向けた活動を実践していきます。アイダ設計のSDGs：https://www.aidagroup.co.jp/p/activities

株式会社アイダ設計について

社名 ：株式会社アイダ設計本社所在地： 〒362-0047 埼玉県上尾市今泉三丁目10番地11電話 ： 050-3100-2611（代）代表者 ： 代表取締役社長 會田 貞光株式 ： 東京証券取引所 TOKYO PRO Market (証券コード:2990)創立 ： 1981年1月6日資本金 ： 1億円従業員数 ： 1,029人（2025年3月31日時点）事業内容 ： 不動産業・建設業・建築設計・土地造成・プレカット加工・損害保険代理業 他ＵＲＬ ： https://www.aidagroup.co.jp/