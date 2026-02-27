全国に73の温泉ホテル・宿・テーマパークなどを展開するGENSEN HOLDINGS株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：川粼 俊介）は、4月22日より大江戸温泉物語 ますやで「大江戸三つ星バイキング」をスタートいたします。

■対象施設 / 開始時期

大江戸温泉物語 ますや（宮城県 / 鳴子温泉）/ 4月22日(水)～

■大江戸三つ星バイキングとは

大江戸温泉物語グループ自慢のバイキングがさらにパワーアップした、グループで最も豪華な「大江戸三つ星バイキング」は、市場直送の海鮮や黒毛和牛など、海の幸から山の幸まで、食材の質も内容も、バイキングではなかなか味わえない厳選したメニューをご用意しております。2025年より、あわづグランドホテル、Premium 白浜彩朝楽、ホテル蘭風、Premium 鬼怒川観光ホテルの4施設で開催しており、料理満足度において、高い評価をいただいております。2026年4月からは、ますやのほか、宇奈月グランドホテル、かいけ、三好屋の3施設での開催も決定いたしました。詳細はこちら https://x.gd/5auFX

【大江戸三つ星バイキング】おすすめ夕食メニュー

左）お席で蒸したて熱々をお召し上がりいただける海鮮浜蒸し。ホタテやアワビ、サザエ、牡蠣など豊富な魚介類をご用意しております。右）紅ズワイガニの脚のボイルを食べ放題でご提供。そのままでも、浜蒸しとして蒸してお召し上がりいただくのもおすすめです。※海鮮浜蒸しの具材は季節によって異なります※仕入状況によりトゲズワイガニ、ズワイガニ（バルダイ種）に変更になる場合がございます。ツメと脚のみのご提供となります

左）お造りは、天然本まぐろ、真鯛、サーモンなど数種類をご用意。市場直送ならではの鮮度抜群の味わいをご堪能ください。右）人気の握り寿司は天然本まぐろの赤身と中トロ、真鯛、サーモンなどを大ネタでご用意。そのほかローストビーフ握りやいかなど、約8種類のお寿司をお楽しみいただけます。

左）黒毛和牛ロースを使用した焼きすきは、まさにご馳走にふさわしい一品。口のなかでとろける美味しさをお楽しみください。右）香ばしいたれの香りが食欲をそそり、ふっくらとした身と甘みのあるたれがたまらないうなぎの蒲焼き。ご飯やお酒との相性も抜群です。

春だけの特別なフェアメニューも

6月30日(火)までの期間限定で、春のフェアメニューが登場。デザートはストロベリーたっぷりの心ときめくメニューを取り揃えました。定番のストロベリーショートケーキやシュー・ア・ラ・クレームをはじめ、なめらかなストロベリープリンなど、いちごの魅力を多彩なアレンジで引き出しました。

※写真はイメージです※食材の仕入れ状況により、料理内容や提供期間が変更になる場合がございます

【大江戸温泉物語 ますや】

日本有数の温泉郷、鳴子温泉に佇む温泉宿。自慢は、広々とした大浴場と鳴子の自然を一望する展望露天風呂。「温まりの湯」「傷の湯」の泉質をあわせ持つ硫黄泉で、心と体を解きほぐす、癒しのひと時をお過ごしください。

■住所 〒989-6823 宮城県大崎市鳴子温泉字湯元82■アクセス （車）東北自動車道 古川ICより約45分 （電車）JR鳴子温泉駅より徒歩で約5分■公式サイト https://x.gd/akPN2

【会社概要】

■会社名 GENSEN HOLDINGS株式会社■所在地 〒104-0061 東京都中央区銀座7-16-21 銀座木挽ビル5階■設立年月日 2017年12月5日（創業2001年11月） ■代表取締役 川粼 俊介■事業内容 全国で温泉旅館、ホテル、温浴施設、テーマパークの運営事業を展開 （大江戸温泉物語グループとして全国73施設。2026年2月現在）■URL https://corporate.ooedoonsen.jp/