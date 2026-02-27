株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する「ハローキティ」の施設メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」では、ここでしか手に入らないハローキティがデザインされた新グッズ3種類を3月14日（土）より販売いたします。URL：https://awaji-resort.com/hellokittysmile/

今回登場するのは、本施設の世界観をぎゅっと詰め込んだ特別デザイン。人魚の衣装を着たハローキティが描かれた「ショルダーバッグ」は、長財布やスマートフォンもすっきり収まる実用的なサイズ感。可愛さだけでなく、普段使いしやすい収納力も兼ね備えたアイテムです。さらに、落ち着いたカラーリングのハートモチーフが大人可愛い「ハートのカラビナ」や、本施設限定デザインのハローキティが描かれた「アクリルキーホルダー」が登場。コレクションにもギフトにもぴったりな一品です。いずれもHELLO KITTY SMILE1階ショップにて販売中です。「HELLO KITTY SMILE」でしか買えない、思わず持ち歩きたくなる愛らしいアイテムをぜひご購入ください。

■『HELLO KITTY SMILE限定グッズ』 概要

販売開始： 3月14日（土）※状況により発売日が前後する可能性がございます。詳細は公式HPをご覧ください内容： ショルダーバッグ／2,970円、 ハートのカラビナ／1,320円、アクリルキーホルダー／1,540円場所： HELLO KITTY SMILE（兵庫県淡路市野島蟇浦985-1）URL： https://awaji-resort.com/hellokittysmile/お問合せ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9037＜冬季休業について＞2月1日（日）～3月13日（金）まで※1F SHOPとイベントエリアを除くエリアの営業を休止

