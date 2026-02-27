**組み立てる『JIMNYブロック』が楽天市場に登場！販売を開始しました。** \SUZUKIの人気自動車「ジムニーシエラ」を組み立てて作ることのできるブロックキットは、タイヤの回る本格派で、組み立てた後も楽しむことができます。

- 大人気 SUZUKI JIMNY（シエラ）のブロックが楽天市場に登場\- 大迫力の、1/12スケール\- 全1803ピースの中にはバイクやツールボックスも・組み立てて楽しめて、タイヤが回る本格派

楽天市場：https://item.rakuten.co.jp/norimono/c62001w/\CAMSHOP：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n

**ツールボックスやショベルなどのブロックも付属。** \1/12というスケールでは、バンパーやライトなど細部のディティールをブロックで再現し、ややゴツゴツしたフォルムで、ルーフを飾るバイクやツールボックスやショベルなどのミニチュアパーツブロックも付属し、エンジンルームも再現。ジムニーファンにはたまらない遊び心溢れる一台となっております。\パーツを取り外したシンプルなジムニーでもお楽しみ頂けます。\スズキ公認のオフィシャルライセンス取得商品です。\全部で1803ピースからなるジムニーは、ミニカーにはない「組み立てる楽しみ」をたっぷりと味わうことができ作った後も飾って楽しめます。（対象年齢8歳以上）

- 商品詳細

ブロック数：1803ピース\スケール：1/12\パッケージサイズ：38cm x 47cm x 11cm\組み立てた製品のサイズ：32.8 x 24.5 x 15.5 cm

**販売元** 
会社名 ：株式会社フェイス
所在地 ：石川県白山市北安田西 2-38
お問い合わせ：076-287-6593
メール ：27@faith-jp.com
受付時間 ：午前10時～午後４時 (土曜日、日曜日、祝日を除く)
HP ：https://camshop.jp/
商品紹介ページ：https://camshop.jp/?mode=grp&gid=2801594&sort=n