全国約40店舗展開しているカレー専門店「100時間カレー」を運営する株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役：米田周平）は2026年3月1日から期間限定メニューとして「海老クリームのオムカレー」の販売を開始することをお知らせします。

■『海老クリームのオムカレー』商品概要

100時間かけて仕上げた濃厚カレーに、ぷりっとした海老とまろやかなクリームソースを合わせ、ふわとろのオムレツで包み込んだ期間限定の贅沢メニューが登場！海老の旨みとクリームのコクがカレーと溶け合い、やさしく華やかな味わいに。春の陽気にぴったりな、心ほどける一皿をぜひお楽しみください。価格：990円（税込1,089円）

※テイクアウト可※一部店舗ではお取り扱いはございません。また価格が異なる場合がございますのでご了承ください。

■【商業施設・フードコートへのカレー店出店数日本一】『100時間カレー』とは

～日本最大級のカレーの祭典【神田カレーグランプリ】で史上初のV2達成～

ご家庭では再現が難しい、本格的な欧風カレーを提供する専門店です。100時間かけて作られるカレーは、一口でその深い味わいに驚かされること間違いなしです。香味野菜と果物にフォンドボーを溶け込ませ、自社配合の20種以上のスパイスを使い100時間かけて丁寧に作り上げたコク旨“欧風カレー”は日本最大級カレーの祭典“神田カレーグランプリ”、第4回（2014年）＆第6回（2016年）で優勝いたしました。2016年には過去最大の大差で2度目の優勝を果たし、“神田カレーグランプリ”史上初V2の快挙を成し遂げました。

最高の1皿の為に ５つの調理工程を100時間かけて行います

①香味野菜と果物を飴色になるまで炒める②牛肉を香草やセロリとトロトロになる迄じっくり時間をかけて煮込みフォンドボーを作る③飴色の香味野菜・フルーツとフォン・ド・ボーを合わせさらに煮込む④厳選した薬膳効果の高い20種以上のスパイスを加え、旨味を引き出す⑤数日かけて冷温熟成させ、まろやかで奥深い味わいに仕上げるこれらの工程は、すべて欠かせない大切な作業です。時間をかけた分だけ、味わいの深さも増します。まさに、手間暇かけたカレーの真髄です。『100時間カレー』は、一皿から生まれる笑顔のために、カレーに全力をかけているカレー専門店です。

■100時間カレーのレトルト商品

50回以上の試作を経て完成したレトルトカレーは、レストランで提供する味わいを忠実に再現。深いコクとスパイスの香りが特徴で、まるでレストランの味がそのまま自宅に届いたような感覚です。

◇濃厚ビーフカレー厳選したスパイスとフォンドボーで作り上げた「濃厚ビーフカレー」は、深いコクと旨味が特徴。牛肉の肉質、脂身の割合、サイズにもこだわり抜き、他に真似できないレトルトカレーが完成しました。一口食べれば、これがレトルト？と思わずにはいられない本格派です。

◇バターチキンカレープロの料理人も唸る、マイルドで深みのあるバターチキンカレー。程よい酸味とコクがあり、お子様や辛さが苦手な方にもおすすめです。バターチキンのやさしい味わいが、誰にでも愛される一品です。

◇コク美味カレー通販サイト限定のオリジナルカレー。外箱をなくし、後から入れる具材を省くことで、リーズナブルに本格的な欧風カレーをお楽しみいただけます。コクのあるカレーを手軽に楽しめる、通販ならではの特別な一品です。

『100時間カレー』の業務用ルー販売

『100時間カレー』では、外食企業やスーパー、コンビニエンスストアとのコラボレーションを通じて、業務用ルーを提供。ご利用頻度に応じたパッケージサイズをご用意し、簡単に品質のブレがないメニューを提供可能です。お店の味をそのまま手軽に再現できる業務用ルーで、プロの味をお楽しみください。

企業様毎のニーズに合わせた「ルー」販売は、ご利用頻度応じたパッケージサイズをお選びいただけます。また、開封して温めればすぐにご使用いただけるため、品質がブレがなく安心してお使いいただけます。 簡単にメニューラインアップやコラボ商品の開発が可能となりますので、お客様を飽きさせないメニューとして好評をいただいております。

当社はカレーに全力で愛を注ぎ、一皿から生まれるお客様の笑顔のために全力を尽くしています。一皿に込めた想いが皆様の笑顔に繋がることを願って、これからもこだわりのカレーをお届けします。 販売ページ [https://100hourscurry.jp/wholesale/]{https://100hourscurry.jp/wholesale/}

『100時間カレー』 店舗概要

■株式会社アークス ～カレーから生まれる笑顔～ 私たちのカレーにかける思いを伝えたい

当社は、カレーに真剣に取り組み、全力で商品作りに励んでおります。この一皿に込めた情熱が、皆様に伝わることを願っています。日々、最高の味・サービス・パフォーマンスを追求しています。

＜会社概要＞ ■会社名：株式会社アークス ■会社HP：[https://100hourscurry.jp/]{https://100hourscurry.jp/}

■所在地：〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201■代表者：米田 周平■電話番号：03-6278-8190■事業内容：飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売・宅配業■展開ブランド『100時間カレーB&R』『100時間カレーAMAZING』『100時間カレーEXPRESS』■店舗数・イートイン43店舗（2026年1月末日時点）■Instagram：https://www.instagram.com/100hourscurry/■X：https://x.com/100hourscurry