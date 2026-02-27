北海道旭川市で大正13年に創業し、100年を超える歴史を歩んできた菓子店「もち処 一久大福堂」は、人気ガールズグループNiziU、5度目となるツアー「NiziU Live with U 2026 “NEW EvoNUtion”」の開催を記念し、コラボレーション商品「NiziU×ぽぬぐるシマエナガ」を2026年2月27日（金）より期間限定・数量限定で販売いたします。

創業100年の伝統と、最新の受賞作が融合

もち処 一久大福堂は1924年（大正13年）の創業以来、一世紀にわたり北海道の素材を活かした菓子づくりに邁進してまいりました。今回のコラボレーションのベースとなる「ぽぬぐるシマエナガ」は、2025年に旭川で開催されたお菓子の祭典「第28回全国菓子大博覧会・北海道（あさひかわ菓子博2025）」において、最高位の賞の一つである【厚生労働大臣賞】を受賞した、当社の自信作です。100年の伝統を守りつつ、新しい挑戦を続ける一久大福堂が、NiziUのライブを訪れるファンの皆様へ、北海道の「美味しさ」と「可愛らしさ」を詰め込んだ特別な一箱をお届けします。

■「NiziU×ぽぬぐるシマエナガ」の特徴

1. NiziU限定スペシャルパッケージ厚生労働大臣賞を受賞した「ぽぬぐるシマエナガ」の愛らしい世界観に、NiziUのロゴをあしらった、この期間しか手に入らない特別なデザインBOXです。2. 購入特典：オリジナル・フォトカードを封入コラボ商品1箱につき、「NiziU オリジナル・フォトカード」を1枚プレゼントいたします。メンバー別の全9種より、ランダムで1枚が封入されています。▼「NiziU オリジナル・フォトカード」についてはコチラhttps://niziu.com/s/n123/page/news?info_type=single&info_id=5808843. 熟練の技が光る「和洋折衷」の味わい北海道別海町産の風味豊かなバターを使用。国家検定和菓子1級技能士が開発した、バター餡を練り込んだお饅頭をコーティング用チョコレートで包み込んだ逸品です。

■「NiziU×ぽぬぐるシマエナガ」商品概要

・商品名：NiziU×ぽぬぐるシマエナガ（6個入り）・価格：1,980円（税込）・購入特典：コラボ商品1箱につき、「NiziU オリジナル・フォトカード」を1枚プレゼント（全9種より1種ランダム配布）・販売期間：＜店頭販売＞2026年2月27日(金) ～ 無くなり次第終了＜オンライン＞2026年2月28日(土) 12:00 ～ 無くなり次第終了・販売店舗：大丸札幌店、札幌三越店、丸井今井札幌本店、もち処 一久大福堂公式オンラインショップhttps://daifukudo.myshopify.com/※各店、数量限定につき、期間内でも予定数に達し次第販売終了となります。

