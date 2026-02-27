徳島・香川・愛媛・高知で配送パートナー募集開始――四国遍路を“手ぶら化”で支える地域パートナーとなるドライバーを募集
四国遍路特化型の観光UXサービス「手ぶらdeお遍路」は、四国遍路の快適性向上とインバウンド対応力強化を目的とし、この度、徳島・香川・愛媛・高知の四県で荷物搬送を担う地域パートナーの募集を開始いたしました。
本取り組みは、巡礼体験の質を高めるだけでなく、地域に新たな仕事を生み出す観光基盤づくりの一環でもあります。
■ 募集ドライバーの仕事内容
巡礼者の荷物を、宿泊施設から次の宿泊施設へ当日搬送する業務です。
【1日の流れ(例)】
9:00頃 宿泊施設にて荷物を集荷
～18:00 次の宿泊施設へ配送完了
※目安移動距離： 10～30kmであり1～2時間程度で終わることが多い
必要車両：
・自動車(黒ナンバー必須)
・原付バイク(125cc以下)
搬送物は主にスーツケース1～2個程度。
日中中心の業務であり、既存業務の空き時間活用や副業としても取り組み可能です。
配送パートナーの基本的な業務フロー
黒ナンバー取得を徹底
■ 募集対象
地域観光を共に支えていただける方・事業者を想定しています。
・タクシー会社
空き時間を活用し、観光事業と連携できる企業様
・個人事業主ドライバー
軽バン等を活用した副業・兼業対応が可能な方
・観光協会等からの紹介人材
地域観光に理解のある方
・元営業職・サービス業経験者
宿泊施設との調整や丁寧なコミュニケーションができる方
法人契約・業務委託契約いずれも相談可能です。
■ この取り組みの意義
～地域で支え、地域に還元する観光モデルへ～
四国遍路は世界的な文化資源でありながら課題を抱えています。
・巡礼者の高齢化
・外国人巡礼者の増加
・長距離移動による身体的負担
荷物搬送は単なる物流ではなく、巡礼体験を支える重要な基盤です。
また本取り組みは、
・地域内で収益を循環させる仕組みづくり
・観光に関わる新たな仕事創出
・高齢者や副業人材の活躍機会の拡大
といった地域活性化にもつながる取り組みです。
四国4県を横断しながら、地域で支える巡礼インフラの構築を進めています。
■ 今後の展開
今後は四国4県を横断する体制構築を進め、
・繁忙期対応力強化
・インバウンド需要拡大への対応
・地域交通との連携
を目指します。
地域単位での事業者連携や、エリアごとの共同体制づくりも歓迎しております。
四国お遍路88か所
【応募・お問い合わせ】
手ぶらdeお遍路 事務局
メール： teburaohenro@greenglobe.co.jp
件名 ： 「地域搬送パートナー応募」