株式会社リターンハート(所在地：東京都新宿区市谷砂土原町3-4-2 市ヶ谷グリーンプラザ031、代表：前田 光洋)は、2026年2月1日より、タマホーム株式会社専務取締役、株式会社ヤマダホームズ代表取締役社長・会長などを歴任した増田文彦氏を特別顧問に迎えました。これにより当社は、建設業に特化した特別な保険代理店として、事故や災害への備えにとどまらず、建設業経営者の経営課題解決を支援するソリューションを本格展開し、「保険代理店」の枠を超えた新たな事業モデルへ進化してまいります。





建設業経営の本質を支える保険代理店へ





■背景｜建設業界を取り巻く環境変化と新たな支援の必要性

建設業界は現在、資材価格の高騰、人手不足の深刻化、2024年問題をはじめとする働き方改革関連法への対応、元請け・下請け構造の変化など、大きな転換期を迎えています。受注環境や利益構造が変化する中で、経営者にはこれまで以上に高度な意思決定が求められています。





一方、建設現場では常に事故や賠償リスクが存在し、保険は不可欠な経営インフラの一つです。しかし、単に補償内容を充実させるだけでは、企業の持続的成長を支えることはできません。経営者が抱える本質的な課題――人材育成、組織構築、事業承継、資金繰り、元請けとの関係性など――に踏み込んだ支援が求められています。





代表の前田は、これまで多くの建設業経営者と向き合う中で、「保険だけでは経営は守れない」という現実を強く感じてきました。そのような中、別件で訪問した企業にて増田氏と出会い、ハウスメーカーの創設・再建を通じて業界を牽引してきた増田氏の実績と、当社の掲げる「保険の土俵で戦わない保険代理店」というビジョンが合致。建設業の成長を本質から支える存在を目指し、特別顧問就任が決定しました。









■特長｜建設業に特化した独自の支援体制と豊富な現場知見

株式会社リターンハートは、保険業界では異例となるYouTubeチャンネル登録者数5万人超を誇る「ミッツとマーコのFP保険チャンネル」を運営し、実務に直結した情報発信を継続しています。さらにInstagramでは250件以上の建設業に関する事故事例を紹介しており、実際の事故対応や保険適用の実例を通じて、リスクマネジメントの具体像を提示しています。





これらの発信は、単なるマーケティングではなく、建設業の現場を深く理解しているからこそ可能な内容です。元請け・下請けの責任分担、請負契約の特性、労災・賠償の実務、保険会社との交渉など、現場レベルの実務に精通した支援を行っています。





増田氏の参画により、これまでの保険設計・事故対応支援に加え、以下のような取り組みを強化します。





・経営課題の整理と中長期戦略の助言

・組織体制の見直しや幹部育成支援

・建設業企業同士のマッチングイベント開催

・保険を“使わない”経営体制の構築支援





保険は「マイナスを埋めるもの」ですが、当社は建設業のビジネス成長そのものを伸ばす存在でありたいと考えています。単に事故に備えるのではなく、安心して攻めの経営ができる土台をつくる。それが私たちの役割です。









■今後の展望｜攻めと守りを両立する経営パートナーへ

今後は、増田特別顧問の経験とネットワークを活かし、建設業経営者向けの経営塾「増田塾(M2塾)」の開催を予定しています。契約者に限らず広く建設業経営者を対象とし、守りのリスク対策と攻めの経営戦略を両立させる実践的な学びの場を提供します。





また、企業マッチングイベントを通じた新規受注機会の創出や、次世代経営者育成の場の整備など、保険代理店の枠を超えた取り組みを拡大していきます。





建設業に関わるすべての企業が、より大きな仕事に挑戦し、会社を成長させ、次世代へ誇れる事業をつないでいけるように。株式会社リターンハートは、その未来を本気で支える存在として進化を続けてまいります。









■主題に関する概要

・就任日：2026年2月1日

・就任者：増田 文彦(特別顧問)

・主な経歴

株式会社ナック 取締役

タマホーム株式会社 専務取締役

タマホーム九州株式会社 専務取締役

タマホーム東北株式会社 代表取締役社長

株式会社ヤマダ・ウッドハウス 代表取締役社長

株式会社ヤマダホームズ 代表取締役社長、代表取締役会長

株式会社ヤマダ住建ホールディングス 代表取締役会長

株式会社ヤマダ・エスバイエルホーム 取締役

株式会社ハウステック 取締役

山田会長に株式会社ヒノキヤグループのM&Aを提案

2024年4月、株式会社増田総合研究所( https://tsuku2.jp/mri )を設立し代表取締役社長に就任





・対象 ： 中小建設業、パワービルダー、工務店

・詳細URL： https://return-heart.com/business/construction/









■会社概要

会社名 ： 株式会社リターンハート

所在地 ： 東京都新宿区市谷砂土原町3-4-2 市ヶ谷グリーンプラザ031

代表者 ： 代表取締役 前田 光洋

事業内容： 総合保険代理店

URL ： https://return-heart.com/