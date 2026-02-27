亀の井ホテル 福井 朝から本ズワイガニ食べ放題という贅沢体験





亀の井ホテル 福井（所在地：福井県福井市、支配人：原田聡、以下当ホテル）は、蟹を心ゆくまで味わいたいというお客様の声を受け、2026年3月1日（日）より朝食ビュッフェにて本ズワイガニ食べ放題「朝蟹」を開始いたします。2月28日（土）のご宿泊より対象となり、1階レストラン「すいせん」にて7時～9時に提供いたします。夕食の蟹三昧会席に加え、朝も本ズワイガニを堪能できる希少な体験を実現し、桜の季節を迎える福井で蟹と春旅を同時に楽しむ新たな滞在価値をご提案いたします。

■朝7時から本ズワイガニ食べ放題を新提案「朝蟹」

和食と洋食を取り揃えた約60種類のビュッフェに、ボイルで提供する本ズワイガニが加わります。好きなものを好きなだけ味わえるスタイルはそのままに、朝から蟹を堪能できる特別感を実現しました。ぜいたく煮や、すこなどの郷土料理、カレイ陶板焼き、厚揚げ煮、胡麻豆腐、越前おろしそばなど福井らしい味覚も並び、蟹の旨みと地域の味わいを同時に楽しめます。

■春の福井で愉しむ、蟹三昧の特別会席

福井を訪れるなら味わいたい蟹を主役に据えた特別会席をご用意しています。前菜の蟹豆腐や蟹砧巻きに始まり、焼き蟹、蟹グラタン、海老芋唐揚げ蟹あんかけ、酢物のズワイガニまで、多彩な調理法でその旨みを引き出します。地場の海鮮2種盛りや筍御飯など春の味覚も取り入れ、季節感と満足感を両立させた構成です。量と品数にこだわり、会席ならではの流れで蟹を味わい尽くす内容とし、春の福井で蟹三昧を満喫していただけます。

■温泉と桜を満喫する春の福井ステイ

標高約82メートルの兎越山の頂に位置する当ホテルは、福井市内を一望できる景色とともに静かに過ごせる温泉ホテルです。滑らかでしっとりとした肌ざわりが特長の別所新加賀温泉は、41度と31度の2つの湯船を備え、温冷交代浴を推奨しています。交互に入浴することで血行促進や体の芯まで温まる効果が期待でき、旅の疲れをやさしく癒します。また、当ホテルから車で約13分の足羽山公園では約3,500本の桜が咲き、日本さくら名所100選にも選ばれています。蟹を味わい、温泉でくつろぎ、桜を愛でる春の福井旅をお楽しみいただけます。

【朝食ビュッフェ企画概要】

企画名：本ズワイガニ食べ放題「朝蟹」

期間：2026年3月1日（日）より提供開始

※2月28日（土）のご宿泊より

料金：宿泊プラン料金に含む

食事場所：1階 レストラン「すいせん」

営業時間：7:00～9:00





朝食ビュッフェ：本ズワイガニ食べ放題イメージ

【おすすめ宿泊プラン概要】

プラン名：【特別会席】福井で愉しむ、蟹三昧コース

内容：1泊2食付き

期間：2026年3月1日（日）～5月31日（日）

料金：1名 15,500円～（税込）

※部屋タイプ・人数により異なります。詳細は下記宿泊プランをご確認ください。

お品書き：





夕食：「福井で愉しむ、蟹三昧コース」イメージ

※ブランド蟹ではございません。

※季節や仕入れ状況などにより料理内容が替わることがあります。

※画像はすべてイメージです。

亀の井ホテル 福井 宿泊予約 TEL：0776-36-5793

【亀の井ホテル 福井】





兎越山の山頂に位置する、自然豊かなロケーションの温泉ホテル。名峰・白山の雄姿を望みながら、ゆったりと過ごせる多彩な客室をご用意しています。緑を配した吹き抜けの庭園レストランでは、旬の海の幸や福井の食材を使用した季節のお料理をご堪能いただけます。開放感あふれる展望大浴場では、美人の湯と称される天然温泉「別所新加賀温泉」の湯に浸かり、心身ともに癒やされるひとときをお楽しみください。

住所：〒918-8026 福井県福井市渕町43-17 TEL：0776-36-5793

チェックイン：15時／チェックアウト：10時 客室数：33室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営の「別府亀の井ホテル」改め「亀の井ホテル 別府」を加えた合計32施設で同年7月に誕生したホテルブランドです。2023年10月にリブランドした4ホテルに加え、2024年4月「亀の井ホテル 那智勝浦」、「亀の井ホテル 筑波山」が加わり、「亀の井ホテル」は39施設に拡大。2024年12月25日、40棟目となる「亀の井ホテル 阿蘇 パークリゾート」が誕生。2025年12月25日には「亀の井ホテル 草津リゾート」の誕生で亀の井ホテルは41棟に拡大。

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





