役立つアイテム盛りだくさん！ アカチャンホンポでまとめて『入園・新学期準備』

株式会社赤ちゃん本舗（本社：大阪市中央区 https://www.akachan.jp）は、「入園・新学期フェア」を2026年2月27日（金）から3月26日（木）まで、全国のアカチャンホンポとオンラインショップ（https://shop.akachan.jp）で開催いたします。この春に入園や新学期を迎えるお子さまとご家族に役立つアイテムを多く取り揃えています。

■フォーマル＆おしゃれ着













これ1着でスタイリングが完成！ 便利な3点セット。

蝶ネクタイを外して、ちょっとしたおでかけにもぴったり。

入園・入学や発表会、七五三など幅広く使えるワンピース。

■通園グッズ

面ファスナーが大きく開いて履きやすいバレエシューズ。

メッシュ素材とキャンバス素材があります。

お客さまの要望に応えて、ハーフサイズ（0.5cm刻み）が新登場。

より足に合ったサイズで着用できます。

入園・新学期準備におすすめな 3点セット！

つゆ先が飛び出していない設計の傘なので、小さなお子さまも安心して持つことができます。

前も後ろも見やすい２面ビニール仕様。

■おしょくじグッズ

袖口の汚れをカバーするやわらかエプロン。

手づかみがはじまったお子さまにおすすめです。

■お名前グッズ

入園・新学期準備の必需品！

アイロン不要でペタッと貼るだけでしっかりくっつくお名前シール。

※商品によってはアイロン掛けが必要なシールもございます。

