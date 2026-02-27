「ESG WOMEN′s AWARD 2026」後援のお知らせ ～「えるぼし」3つ星認定企業として、女性活躍×ESG経営の推進を応援～
株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、一般社団法人女性活躍ESG経営推進機構（代表理事：田口 利奈）が主催する「ESG WOMEN's AWARD 2026」（2026年2月27日開催）を後援することとなりましたので、お知らせいたします。
1. イベント概要
イベント名： ESG WOMEN's AWARD 2026
主 催： 一般社団法人女性活躍ESG経営推進機構
日 時： 2026年2月27日（金）17:30～21:00
会 場： 虎ノ門ヒルズ ビジネスタワー 15階 CIC TOKYO内（東京都港区虎ノ門1-17-1）
審査方法： 有価証券報告書・統合報告書に基づく定量評価、女性投資家による定性評価、ESG経営有識者による推薦
表彰企業数： 15社（うちゴールドアワード5社の表彰式を実施）
本アワードは、女性活躍推進およびESG経営に優れた上場企業を表彰するもので、2026年は「日本全国の企業を発掘する。」をテーマに開催されます。
公式サイト：https://esg-womens-award-2026.peatix.com/
2. 後援の背景
当社は、「人を犠牲にしない」人的資本経営を掲げ、2025年6月に厚生労働省が定める「えるぼし認定（★★★）」を取得しております。「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」「多様なキャリアコース」の5つの評価項目すべてにおいて基準を満たし、誰もが活躍できる職場環境づくりに取り組んでまいりました。こうした取り組みを通じて、女性活躍の推進およびESG経営の重要性を強く認識しており、本アワードの趣旨に賛同したことから、このたび後援を決定いたしました。
地域新聞社のアセットについて
当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342781/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342781/images/bodyimage2】
現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しています。
アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細
https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf
会社概要
社 名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）
所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F
代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年
創 業 ： 1984年8月28日
URL ： https://chiikinews.co.jp
【本件に関するお問い合わせ】
株式会社地域新聞社
TEL ： 047-485-1107
担 当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾
Mail ： c.c@chiikinews.co.jp
