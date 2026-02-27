世界のDIY（ホームセンター）市場：2032年には1兆3577億米ドルに到達、CAGRは4.37%
世界のDIY（ホームセンター）市場は、2023年に9239億米ドルを記録した後、2032年には1兆3577億米ドルに達する見込みです。この期間、2024年から2032年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）は4.37%と予測されており、着実な成長を見せるでしょう。この市場は、個人消費者が自らの住宅や空間を改善するための製品やツールを提供し、自宅でのプロジェクトを推進する手助けをしています。本記事では、世界のDIY市場の成長要因、市場の動向、主要プレイヤーについて深掘りし、今後の展望を明確にしていきます。
DIY市場の成長ドライバー
DIY（ホームセンター）市場の成長は、いくつかの要因によって加速しています。まず、消費者の自宅改善に対する関心の高まりが大きな要因となっています。特に、パンデミック後のリモートワークの普及や家庭で過ごす時間の増加により、多くの消費者が自宅での生活空間の改善を行うようになりました。これにより、DIYツールや素材を提供するホームセンターへの需要が急増しています。
さらに、消費者のDIYスキル向上も市場成長を後押ししています。情報やチュートリアルがオンラインで簡単に手に入る時代において、初心者でも手軽に取り組めるプロジェクトが増えています。このような情報の普及により、DIY市場は初心者から上級者まで幅広い層に支持されるようになっています。
DIY市場のトレンドとイノベーション
近年、DIY市場では多くの革新と新しいトレンドが見られます。その中でも特に注目すべきは、エコフレンドリーでサステナブルな製品の需要の高まりです。環境意識が高まる中、消費者はリサイクル素材やエネルギー効率の良い製品を選ぶ傾向にあります。これに伴い、ホームセンターはエコ商品やグリーン建材の取り扱いを強化しており、環境に優しい選択肢を提供しています。
さらに、技術革新もDIY市場に大きな影響を与えています。たとえば、AR（拡張現実）技術を使用したDIYアプリケーションや、オンラインでのインタラクティブなショッピング体験の提供が進んでいます。消費者は、自宅でのプロジェクトを計画する際に、デジタルツールを活用してより効率的に作業を進めることができるようになりました。
競争環境と主要プレイヤー
DIY市場は競争が激しく、多くの企業が市場シェアを争っています。主要な企業には、ホームデポ、ロウズ、B&Q、コメリ、ケーヨーデイツーなどがあります。これらの企業は、広範な製品ラインアップとオンラインおよびオフラインでの販売チャネルを提供することで、競争優位性を確立しています。また、近年ではオンラインショップやDIY用のモバイルアプリを提供する企業も増えており、消費者により便利で効率的な購買体験を提供しています。
また、DIY市場における競争は価格だけでなく、製品の品質やカスタマーサービスにも影響を受けています。企業は、品質の高い製品を提供するとともに、アフターサービスやプロジェクトサポートの充実を図ることで、消費者の信頼を得ています。
主要企業のリスト：
● Travis Perkins
● Kesko Corporation
● Lowe's Companies, Incorporated
● Amazon.com, Incorporated
