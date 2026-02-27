【ソフトテニス】公式Xフォロワー1.6万人突破記念 アカエムボール1ダースが当たるプレゼント企画を実施
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は2026年2月26日、国内シェアNo.1のソフトテニス公認球「アカエムボール」が抽選でもらえるプレゼントキャンペーン『ルーセント公式Xフォロワー16,000ありがとうキャンペーン』をルーセント公式Xで開始いたしました。
キャンペーンの期間は2026年2月26日から3月15日までとなります。
キャンペーンの概要は下記URLからご確認ください。
■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2026/02/26/1
（2026年2月26日公開）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342793/images/bodyimage1】
＜キャンペーン概要＞
■X 投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/2026945343246512577
キャンペーンの期間：
2026年2月26日（木）～2026年3月15日（日）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#アカエム140年のルーセント
#ルーセント #ルクタス #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#テニス #ソフトテニス #ソフトテニス復興応援
配信元企業：株式会社ルーセント
