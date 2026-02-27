長崎空港のANA FESTA長崎ロビー店、3月2日リニューアルオープン！長崎魅力再発見～まだ知らない「ながさき」と出会う～
ANAが就航する国内24空港に店舗を構えるANA FESTA株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長：中越忠昭）は、長崎空港の「ANA FESTA長崎ロビー店」を改装し、3月2日（月）にリニューアルオープンします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342730/images/bodyimage1】
■ 長崎の魅力再発見～まだ知らない「ながさき」と出会う～
「ANA FESTA長崎ロビー店」は、長崎空港2階の手荷物検査場 通過前にある総合土産店です。今回のリニューアルは2015年以来の改修となり、店内にデジタルサイネージを、壁面上部にはLED看板を設置し、明るく視認性の高い店舗へと生まれ変わります。また店舗デザインも、遠目からでもANA FESTAと認識できるブルーと白の壁面で、明るくすっきりとした一体感のあるデザインを採用しました。
海に囲まれた長崎県は島の数が日本で最も多く、各島には独自の伝統文化や特産品など、まだ知られていない魅力が溢れています。この度のリニューアルでは、『長崎魅力再発見！～まだ知らない「ながさき」と出会う～』のコンセプトを基に、既存の商品に加え、他の空港店舗にはない島々のこだわりがつまった選りすぐり商品を導入いたします。
■ ニューヨークタイムズ「2026年行くべき52カ所」に選出された長崎
2026年1月ニューヨークタイムズで「2026年行くべき52カ所」として長崎が選出され、これまで以上に海外からの観光客増加が見込まれます。ANA FESTAではこれを好機と捉え、店舗改装に合わせて免税対応を開始します。新たに導入するデジタルサイネージを活用し、免税サービスのご案内を強化することで、インバウンドのお客様に利便性の高い購買機会を提供してまいります。
ANA FESTAはこれからも、「旅からつながる幸せ」を感じていただけるよう、おひとりおひとりの想いに寄り添ったお店づくりを目指します。
★リニューアルオープンキャンペーン★
ご購入特典：商品をご購入いただいた方先着100名様に、唐草「おたくさ」（3枚入り）をプレゼント！
さらに、先着50名様にANA オリジナルクリアファイル （1枚）をプレゼントいたします。
無くなり次第終了となりますのでお早めに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342730/images/bodyimage2】
■ 取扱い商品（抜粋）
※下記の商品を長崎空港で販売しているのは、ANA FESTAのみとなります。（2026年3月2日時点）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342730/images/bodyimage3】
(1)『MANGETSU caramel 4flavor set』（キャラメル専門店 firando）
ポルトガルから平戸に伝来した西洋菓子「キャラメロ」を再現。長崎県産しぼりたて新鮮ミルク、九州の素材を使った人気のフレーバー、満月の夜にだけ汲み上げてつくる平戸の海の塩をアクセントに使用し、漆黒の夜空に白く美しく浮かぶ‘満月’に型取りました。舌の温度だけで濃厚に溶ける極生キャラメル。
■商品名：MANGETSU caramel 4flavor set
■価 格（税込）：1,512円
(2)『碧の檸檬』（ガトーフリアン）
長崎県南島原市の農家さんの愛情がぎゅっと詰まったレモンを余すことなく味わっていただくために果汁も表皮も丸ごと使用した、きゅんと甘酸っぱいレモンケーキ。フレッシュバターのコクとグリーンレモンの爽やかな酸味・香りをぜひお楽しみください。
■商品名：碧の檸檬
■価 格（税込）：1個380円、5個入り2,100円
