韮沢 靖 作品集 クリーチャー・コア [復刻版] 2月2７日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、1992年に刊行した立体作品集「韮沢 靖 作品集 クリーチャー・コア」の復刻版を2026年2月27日(金)より全国書店で発売いたします。
幻の初期作品集待望の復刻！! 甦る、韮沢 靖のクリーチャーワールド
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342549/images/bodyimage1】
ゲーム、アニメ、特撮作品など、さまざまなジャンルで魅力的なキャラクターを生み出し続け、2016年に惜しまれつつこの世を去った、イラストレーターで造形作家の韮沢靖氏が1992年に刊行した初の立体作品集「韮沢 靖 作品集 クリーチャー・コア」が34年の時を越えて復刻!
韮沢氏のオリジナルコミック『ファントム・コア』のキャラクターをはじめとした、イラストや立体作品の数々が高精細スキャンで鮮明に甦ります！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342549/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342549/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342549/images/bodyimage4】
【商品情報】
韮沢 靖 作品集 クリーチャー・コア
●発売日：2026年2月2７日(金) 発売
●定価：7,700円（本体7,000円＋税10％）
●ISBNコード：978-4-7986-4098-3
●JANコード：9784798640983
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
(C)YASUSHI NIRASAWA
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
