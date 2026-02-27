新たな書き下ろしエピソードも加えて単行本化!「漁師で猟師の家に生まれましたが、継げませんでした。」2月28日（土）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、造形家・竹谷隆之が自身の半生を綴る初のエッセイ「漁師で猟師の家に生まれましたが、継げませんでした。」を2026年2月28日(土)より全国書店で発売いたします。
造形家・竹谷隆之が自身の半生を綴る初のエッセイ!!
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342547/images/bodyimage1】
造形家として、日本はもちろん、今や海外でも注目集める竹谷隆之氏が月刊ホビージャパンで連載した『漁師の家に生まれましたが、継げませんでした。』が新たな書き下ろしエピソードも加えて単行本化! 漁師で猟師の父とともに北海道の大自然で暮らした少年時代や、東京で映画を中心に美術スタッフとして働いた青年時代等、これまで語られることの無かったさまざまなエピソードを、貴重な当時の写真や竹谷氏自身のイラストとともにお届けします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342547/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342547/images/bodyimage3】
【商品情報】
漁師で猟師の家に生まれましたが、継げませんでした。
●発売日：202６年2月28日(土) 発売
●定価：2,970円（本体2,700円＋税10％）
●著者：竹谷隆之
●ISBNコード：978-4-7986-4054-9
●JANコード：9784798640549
●判型：A5判
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
(C)TAKAYUKI TAKEYA
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
配信元企業：株式会社ホビージャパン
