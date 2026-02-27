「Ma.K. in SF3D ARCHIVE 2017.6-2018.11 vol.6」 2月27日（金）発売！
株式会社ホビージャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：松下大介）は、「Ma.K. in SF3D ARCHIVE」シリーズの最新刊「Ma.K. in SF3D ARCHIVE 2017.6-2018.11 vol.6」を2026年2月27日(金)より全国書店で発売いたします。
MAX渡辺×横山宏「Ma.K.in SF3D」最新フォーマットで送るアーカイブの集大成
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342542/images/bodyimage1】
人気連載『Ma.K. in SF3D』を、当時の誌面を基に再編集してたどる「Ma.K. in SF3D ARCHIVE」シリーズの最新刊。現在注目度の高い1/35スケールの特集から始まり、ラプーンやS.A.F.S.などのプラキット、シュトゥルムケーファーなどのレジンキット特集に加え、『Ma.K. in SF3D』連載100回を記念したスペシャルトークで紹介された第1回から第100回までの全アイテムを掲載。
そこにさらに、現在も連載中の月刊ホビージャパン最新回までを網羅したインデックスも追加で収録。加えて、KATOOOによる新規フォトストーリーを12本収録。
いつ読んでも面白い連載の魅力を、再編集によってさらに情報量豊かにまとめた本書は、長年のファンはもちろん、初めて『Ma.K.』に触れる読者にもおすすめしたい決定版といえる一冊です！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342542/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342542/images/bodyimage3】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342542/images/bodyimage4】
【商品情報】
Ma.K. in SF3D ARCHIVE 2017.6-2018.11 vol.6
●発売日：2026年2月27日(金) 発売
●定価：6,160円（本体5,600円＋税10％）
●著者／MAX渡辺、横山宏
●ISBNコード：978-4-7986-4103-4
●JANコード：9784798641034
●判型：A4判
●発売元：ホビージャパン
●版権表記
(C) Kow Yokoyama 2026
【関連リンク】
●月刊ホビージャパン公式サイト https://hjweb.jp/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342542/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社ホビージャパン
