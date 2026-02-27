株式会社タイプツー（本社：東京都台東区）は、人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』デザインの新製品として、『バーチャファイター コントローラー収納ケース』を2026年2月28日（土）に発売いたします。■製品詳細ページhttps://www.type2.co.jp/products/vf/cc

『バーチャファイター コントローラー収納ケース』の特長

「バーチャファイター」公式アイテム！多機種対応のコントローラー収納ケース

人気3D格闘ゲーム『バーチャファイター』デザインのコントローラー収納ケースです。黒を基調とした背景に「VF」のロゴが映えるスタイリッシュなデザインに仕上げました。別売の『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4（PC用）』、『バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-6（PC用）』や各種ゲーム機の純正コントローラーを収納できます。

軽量で衝撃に強いEVA素材を採用。コントローラーをキズや汚れから保護！

ケース内部には、軽量かつ丈夫なEVAクッション素材を使用しています。コントローラーをキズや汚れ、衝撃からしっかり守ります。

周辺機器もまとめてスッキリ収納！便利なメッシュポケット付き

ケース内部にはイヤホンやケーブル、クリーニングクロスなどの周辺機器を収納できるメッシュポケットを装備しています。持ち手付きのため、コントローラーとあわせて関連アイテムをスッキリまとめて収納・持ち運びできます。

『バーチャファイター コントローラー収納ケース』製品概要

製品仕様・詳細

■対応機種：バーチャファイター ゲーミングコントローラーPRO-4／PRO-6、Switch2用Proコントローラー、PS5用コントローラー、Xbox ワイヤレスコントローラーほか■セット内容：コントローラー収納ケース×1■素材：PU（外部）、ポリエステル（内部）、EVA（クッション層）■サイズ：約 180mm×140mm×71mm■重量：146g■希望小売価格：税込 1,870円（本体 1,700円）■発売日：2026年2月28日（土）■製品ページ：https://www.type2.co.jp/products/vf/cc■ライセンス表記：©SEGA

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はタイプツーのオリジナル製品であり、任天堂ほか各社のライセンス製品ではありません。※画像の無断使用・無断転載を固く禁じます。©SEGA

会社概要

株式会社タイプツー〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番9号【公式ホームページ】https://www.type2.co.jp/【公式X】https://x.com/type2_official【公式インスタグラム】https://www.instagram.com/type2_insta/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社タイプツー 広報担当：type2-pr@type2.co.jp

一般のお客様からのお問い合わせ先

株式会社タイプツー ユーザーサポートhttps://www.type2.co.jp/contact/※24時間受付。 弊社営業時間（土日祝日を除く10:00-18:00） に順次返信いたします。