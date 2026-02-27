株式会社サイバーガジェット（本社：東京都千代田区）では、人気キャラクター「ドラえもん」デザインのSwitch2向けゲームアクセサリーとして、『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』を2026年2月27日（金）に発売いたします。

『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』の特長

「ドラえもん」のイラストが入った、軽量でコンパクトなヘッドセット

人気キャラクター「ドラえもん」をモチーフにした、コンパクトなヘッドセットです。わずか96gの超軽量設計で、長時間使用しても疲れにくく、快適にゲームや音楽をお楽しみいただけます。デザインは「かくれんぼ」「ひみつ道具」の全2種類をラインアップ。いずれも、使うたびに楽しい気分になるイラストをプリントしています。

低遅延ワイヤレス×迫力サウンド、長時間再生に対応した本格仕様！

付属の2.4GHzレシーバーによる無線接続で、低遅延（40ms）のワイヤレスヘッドセットとして使用できます。コンパクトながら、最大35時間の連続再生が可能な大容量バッテリー、迫力のサウンドを楽しめるΦ40mmダイナミックドライバー、ボイスチャットが可能な内蔵マイクを搭載した本格仕様です。※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。

Switch2やパソコンなど、様々な機種で使える！

無線接続に加え、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブルを使った有線接続にも対応しています。Switch2用ProコントローラーやPS5用コントローラー（DualSense）のヘッドホンマイク端子に接続できるほか、Φ3.5mmステレオミニプラグに対応したゲーム機やオーディオ機器など、さまざまなデバイスで使用できます。

商品概要

『ドラえもん ヘッドセット ライト（Switch2／PC用）』

■ デザイン（JAN）：かくれんぼ（4544859036576）／ひみつ道具（4544859036583）■ 対応機種：Switch2／Switch／PS5／PS4／パソコン／スマートフォン／その他オーディオ機器 ※本製品はBluetooth接続には対応しておりません。 ■ セット内容：ヘッドセット×1、2.4GHzレシーバー（Type-C端子）×1、USB充電ケーブル(USBType-C、約1.2m) ×1、Φ3.5mmステレオミニプラグケーブル(約1.2m)×1■本体サイズ：幅154.8mm×奥行63.5mm×高さ180mm■重量：約96g■プラグ：Φ3.5mmステレオミニプラグ■ドライバーユニット：Φ40mm■インピーダンス：32Ω■再生周波数帯域：20Hz～20kHz■スピーカー音圧感度：100±3dB■マイクインピーダンス：2.2Ω■マイク入力感度：-42dB±3dB■連続再生時間：約35時間■充電時間：約2.5時間■希望小売価格：5,478円（税込） 4,980円（本体）■発売日：2026年2月27日（金）■著作権表記：ⒸFujiko-Pro,Shogakukan,TV-Asahi,Shin-ei,and ADK■製品ページ：https://www.cybergadget.co.jp/products/4544859036576/

※仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがございます。※本製品はサイバーガジェットのオリジナル製品であり、任天堂、Microsoft Corporationほか各社のライセンス製品ではありません。※記載されている会社名・製品名は、各社の商号・商標または登録商標です。

会社概要

名称：株式会社サイバーガジェット所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田5-1-2公式サイト： https://www.cybergadget.co.jp/公式ECサイト：https://cybergadget.shop-pro.jp/

https://twitter.com/cybergadgethttps://www.youtube.com/channel/UC23mPmLRK05D1c5Js-V4_dQ

一般のお客様からのお問い合わせ先

サイバーガジェット ユーザーサポートメール：support@cybergadget.co.jp※24 時間メール受付、順次返信