企業・団体と連携しながら駐在員パートナーのキャリア支援に取り組む一般社団法人キャリアコネクト(所在地：三重県四日市市、代表理事：関 小百合)は、駐在員のご家族が、現場で働く社員のリアルな声に触れ、キャリアについてのヒントを得る機会として、公式スポンサー・JTB北京とのコラボ企画「大人の社会見学in北京・キヤノン中国」を2026年3月3日に開催いたします。

JTB北京は、社員の意識改革や育児休業から復職後のサポート体制の整備など、女性の社会進出を積極的に推進しています。こうした取り組みの一環として、一般社団法人キャリアコネクトの活動に共感いただき、2025年から公式サポーターとして協賛いただいています。





大人の社会見学in北京・キヤノン中国





■キヤノン中国ご協力のもと、キャリアについて考え、グローバルビジネスの現在を知る

今回、精密機器メーカー・キヤノン株式会社の中国現地法人、キヤノン中国に初めてご協力いただきました。「駐在同行の経験を活かしたい」「これからのキャリアについて少し立ち止まって考えたい」という駐在員のご家族に向けて、キャリアに対する考え方や選択の仕方、駐在員のご家族の事例などについてお話いただきます。また、キヤノン中国の社長兼CEO、小澤 秀樹様より、企業文化を通じたブランディングや仕事に取り組む上での心構えなどについてもご紹介いただきます。このほか、写真や動画の撮影ポイントについてレクチャーいただいたり、キヤノン製品を使って撮影したりする、タッチ＆トライ体験(カメラ教室)も開催予定です。









■駐在員のご家族が、今後のキャリアについてヒントを得ていただけるように

駐在員のご家族が、パートナーの海外赴任に同行することで不安や自信の低下を感じるケースは少なくありません。一般社団法人キャリアコネクトが運営する非営利組織Career Cafe ConnectとCAREER MARKが2025年に実施した共同調査(回答者563名)では、駐在同行に伴い約7割が離職を経験し、9割が今後のキャリアに不安を感じていることが明らかになりました。

こうしたことから、駐在の同行期間中、これまでのキャリアを振り返り、今後の選択肢について立ち止まって考える方もいらっしゃいます。今回のイベントでは駐在員のご家族を対象とし、海外での日系企業の戦略に関心のある方、再就職やキャリアチェンジを検討している方、そしてこれからの働き方を考えたい方にとって、実際の企業の方のリアルな声や事例を通じて、今後のキャリアや選択肢について改めて考え、ご自身の可能性を広げていただけるような機会になっています。









■協賛・JTB北京よりメッセージ

JTB北京はこれまで、キヤノン中国の現場を間近で見てまいりました。特に印象深いのは、社員一人ひとりの“笑顔”を大切にする企業文化です。笑顔は単なる挨拶ではなく、職場の活力となり、ビジネスの質さえも高める“力”として、日々生かされているように感じます。そしてその中で、多様な背景を持つ女性がしなやかに輝いて活躍している姿があります。

こうしたキヤノン中国の“リアル”を、ぜひご参加の皆さまに体感・実感していただければと願っています。JTBは、「つなぐ」「つなげる」を大切にする企業です。皆さまと、キヤノン中国との交流、「つなぐ」「つなげる」が実現することに、心からワクワクしています。









■概要

開催日：2026年3月3日(火)10:00～12:00

会場：北京市朝陽区国貿エリア(キヤノン中国本社)

詳細はHPをご覧ください。

https://careercafe-sha.themedia.jp/posts/58508586?categoryIds=1679983





主催：一般社団法人キャリアコネクト

協賛：JTB北京

運営：Career Cafe Connect

後援：佳能(中国)有限公司









■主催・運営団体について

【一般社団法人キャリアコネクト】

2025年1月設立。「キャリア支援を通じて、企業も個人も持続的に成長できる社会創り」を目指す一般社団法人です。日本では共働き世帯が7割を超える一方、駐在同行によるキャリア中断は、本人だけでなく企業にとっても人材活用の機会損失となっています。私たちは、海外生活で得られる経験を将来の資産へと変え、企業・団体と協力しながら「実践型キャリア支援」を通じて、キャリア自律を促す社会の実現に取り組んでいます。主に企業向けに、駐在員パートナー支援の枠組みを広げるサービスを提供しています。

公式HP： https://career-connect-c.jp/





【Career Cafe Connect(CCC)】

一般社団法人キャリアコネクトが運営する、駐在員パートナーのキャリア支援を目的とした非営利組織。個人の皆さまへキャリア相談やセミナー提供、コミュニティ運営を行い、納得感のあるキャリア選択をサポートしています。

公式HP： https://careercafe-sha.themedia.jp