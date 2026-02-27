コスモヘルス株式会社(本社：東京都港区、代表取締役社長：小塚 崇史)は、2月28日の「世界希少・難治性疾患の日(Rare Disease Day／RDD)」に合わせ、指定難病「エーラス・ダンロス症候群」と向き合う小雪さんによるフリースロー再挑戦プロジェクトの始動を発表いたします。





小雪さん





本企画を通して、「挑戦の価値」と「希少疾患について考えるきっかけ」を社会に提示することを目的とした取り組みです。

4月26日(日)に開催される男子プロバスケットボールリーグB.LEAGUE 千葉ジェッツのホームゲームのオープニングセレモニーとして小雪さんによるフリースローを実施予定です。





小雪さんによるフリースロー





■1. 企画の背景

2月28日のRare Disease Dayは、希少・難治性疾患について「知ること」「考えること」を社会に促す国際的な啓発デーです。

指定難病であるエーラス・ダンロス症候群と向き合いながらも、前向きに自らの道を切り開き続ける小雪さんの姿は、昨年のフリースロー挑戦を通じて、多くの人に「病気とともに生きること」について考えるきっかけを与えてくれました。

その経験を受け、私たちは改めて、希少・難治性疾患について社会全体で考える時間をつくりたいと考え、本年の再挑戦を小雪さんに依頼しました。





キーメッセージ

「考えることから、応援は始まる。」









■2. 昨年の挑戦と、再挑戦の意味

小雪さんは昨年、千葉ジェッツのホームゲームにてフリースローに挑戦しました。成功には至りませんでしたが、その一投に対して会場から自然と大きな拍手が起こりました。

その拍手は、成功や失敗を超えて「挑戦そのもの」を称えるものであり、今回の再挑戦は、その経験を受け止めたうえでの“続きの物語”です。

失敗を含めた挑戦のプロセスそのものに価値があることを、スポーツの場から社会に問いかけます。









■3. 開催概要

企画名 ： 小雪さんフリースロー再挑戦プロジェクト

実施日 ： 2026年4月26日(日)

会場 ： LaLa arena TOKYO-BAY

実施内容： 試合前にフリースローに再挑戦









■4. 小雪さんプロフィール

小雪さんは、看護師を目指す過程で倒れたことをきっかけに、指定難病である「橋本脳症」、および先天性の「エーラス・ダンロス症候群」と診断されました。

病気と向き合いながらも日常を大切にし、昨年はコスモヘルスの冠試合として開催された千葉ジェッツ公式戦にて、1万人を超える観客が見守る中、フリースローに挑戦しました。

昨年の挑戦の様子 ＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000135585.html









■5. 会社概要

代表者 ： 代表取締役社長 小塚 崇史

所在地 ： 東京都港区新橋1-12-9-10F

設立 ： 1984年7月1日

事業内容： 医療機器の企画・開発・販売

浄水器の企画・販売

健康食品の企画・販売

化粧品の企画・販売

資本金 ： 1億円

URL ： https://www.cosmohealth.co.jp/