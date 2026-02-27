業界初*の組み立てて遊べるビスケット、「どうぶつくみたてビスケット」が登場！
※株式会社バンダイ調べ／特許取得中
株式会社バンダイ キャンディ事業部は、「どうぶつくみたてビスケット」(173円 税込)を2026年3月30日(月)より、全国量販店の菓子売り場等にて販売します。(発売元：株式会社バンダイ)
※商品詳細ページ： https://www.bandai.co.jp/candy/kumitatebiscuit/
どうぶつくみたてビスケット
■商品特長
＜「どうぶつくみたてビスケット」とは＞
「どうぶつくみたてビスケット」は、どうぶつの体や足のカタチをしたビスケットを自由に組み合わせて楽しめる「組み立て型ビスケット」です。
平面のビスケットをつなげたり組み替えたりしながら立体へと形づくっていく過程そのものが遊びとなり、組み合わせを変えるたびに新しい発見が生まれます。
つくって楽しく、食べておいしい。遊びとお菓子がひとつになった商品です。
ビスケットは「からだビス」（72種）、「あしビス」（15種）、「ボーナスビス」（15種）の全102種を展開。スタンダードなどうぶつに加え、ピエロ風や忍者風デザインなど個性豊かなバリエーションも登場します。アフロやヘッドホンといった「ボーナスビス」を組み合わせることで、100万通り以上（※理論値）の組み合わせが広がり、何度でも組み替えたくなるビスケットです。
どうぶつくみたてビスケット(組み合わせイメージ1)
■商品概要
・商品名 ：どうぶつくみたてビスケット
( https://www.bandai.co.jp/candy/kumitatebiscuit/ )
・種類 ：ビスケットデザイン全102種
・価格 ：160円(税込173円)
※軽減税率対象商品につき、
税込価格は消費税8％にて表示しております。
・発売日 ：2026年3月30日(月)
・販売ルート：全国量販店の菓子売り場等
・発売元 ：株式会社バンダイ
※特性上、割れや欠け等が発生しやすい製品となっております。予めご了承ください。
※ビスケットデザインはランダムです。全ての種類が入っているわけではありません。
※製造の都合上、ビスケットが、つながっている場合があります。分割してお楽しみください。
※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合があります。
※一部店頭ではお取り扱いのない場合があります。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合があります。
