北都システム株式会社(本社：北海道札幌市、代表取締役社長：高橋 直樹)は、プロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」とオフィシャルパートナー契約を締結いたしました。

スポーツが生み出す熱狂と、ITが持つ創造力を掛け合わせ、地域と企業、そしてファン・ブースターの皆さまとともに、北海道の未来をより豊かにする取り組みを推進してまいります。





レバンガ北海道ｘ北都システム





当社は「ITのチカラで、想いをカタチに」を掲げ、お客さま・社員・社会の“想い”に応えることを大切に、ソフトウェア技術を通して豊かな社会を創造するべく、地域や社会の課題解決に取り組んでいます。

レバンガ北海道は「バスケットボールで北海道に感動と笑顔を届ける」という”想い”のもと、2026-27シーズンから始まる新リーグ「B.LEAGUE PREMIER」を見据えて挑戦を続けています。ホームゲームには幅広い世代の来場があり、2024-25シーズンの平均来場者数は5,378人へと増加(前年比1.15倍)するなど、地域に根差したクラブとしてファンベースを拡大しています。





時代の変化に応じ、地域に熱狂と笑顔を届け続けるレバンガ北海道の挑戦に強く共感し、本契約の締結に至りました。スポーツとITのチカラで、想いを北海道の熱気に変えて、一人ひとりの笑顔や幸せを創り出します。









◆北都システム株式会社概要

所在地 ： 〒004-0052 北海道札幌市厚別区厚別中央2条3丁目5番11号

設立 ： 1994年5月18日

資本金 ： 7,000万円

従業員数： 200名(2026年2月1日時点)

代表者 ： 代表取締役社長 高橋 直樹

URL ： https://www.hscnet.co.jp/