新登場！『おっぱい想いの美白ボディローション』





株式会社ペリカン石鹸(本社：東京都港区／代表取締役社長：渋井 伸和)は、おっぱいのためのパーツケア商品『おっぱい想いの石鹸』のシリーズ新商品、『おっぱい想いの美白ボディローション』を2026年2月26日(木)よりペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ、2026年3月1日(日)より全国の「ロフト」「PLAZA」にて先行販売いたします。









■バストケアブランド『おっぱい想い』に薬用ボディローション登場！

2021年にデビューしたバストケア商品『おっぱい想いの石鹸』は、黒ずみ(*1)やザラつき(*1)を洗い流す効果、バストに最適な石けん形状、直洗いと泡洗いの2WAY使用が可能な点で多くのお客さまにご愛用いただいている石けんです。発売から約5年、プラスαのおっぱいケア商品として開発したのが、このたび発売する、洗った後の保湿ケアで輝くぷるツヤバストを目指せる、薬用美白(*)ボディローションです。





バストケアブランド『おっぱい想い』に保湿アイテムが仲間入り！





画像左から：

おっぱい想いの美白ボディローション(医薬部外品)／1,980円(税込)

おっぱい想いの石鹸／748円(税込)









バストケアブランド「おっぱい想い」シリーズの商品一覧ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200204





「おっぱい想いの美白ボディローション」商品詳細ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=POPOBBL









■ひと塗りぷるるん美白(*)バスト！薬用保湿ケア





『おっぱい想いの美白ボディローション』ボトルデザイン





おっぱい想いの美白ボディローション(医薬部外品)

価格：1,980円(税込)

［商品番号］POPOBBL

［販売名］ 薬用OPWボディローションL

［商品容量］250mL





［全成分］

【有効成分】トラネキサム酸、グリチルリチン酸ジカリウム

【その他成分】アルニカエキス、ダイズエキス、豆乳発酵液、リン酸L-アスコルビルマグネシウム、グルタチオン、アロエエキス(2)、バラエキス、ハチミツ、スターフルーツ葉エキス、植物性スクワラン、N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、精製水、N-ステアロイルジヒドロスフィンゴシン、ジプロピレングリコール、ヒドロキシステアリルフィトスフィンゴシン、濃グリセリン、ポリオキシエチレンメチルグルコシド、フェノキシエタノール、カルボキシビニルポリマー、パラオキシ安息香酸エステル、グリセリンモノ2-エチルヘキシルエーテル、ポリアクリル酸アミド、軽質流動イソパラフィン、キサンタンガム、水酸化カリウム、天然ビタミンE、ポリオキシエチレンラウリルエーテル、1,3-ブチレングリコール、ベヘニルアルコール、ペンタステアリン酸デカグリセリル、ステアロイル乳酸ナトリウム、エタノール、フィトスフィンゴシン、香料、ベンガラ、酸化チタン、マイカ





［販売チャネル］

＜2026年2月26日(木)先行発売＞

ペリカン石鹸オフィシャルオンラインショップ





＜2026年3月1日(日)順次先行発売＞

全国のロフト、ロフトネットストア、PLAZA(プラザ)、PLAZAオンラインストア

※一部店舗除外





＜2026年4月1日(水)順次一般発売＞

ドラッグストア、バラエティーショップ など









■Information

2026年3月3日(火)より開催の『ロフト コスメフェスティバル 2026SS』にて、『おっぱい想いの美白ボディローション』が展開予定です。

※一部店舗除外





「おっぱい想いの美白ボディローション」商品詳細ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=POPOBBL









■『おっぱい想い』ブランドならではの保湿アイテムを！ボディローション開発背景

・バストのお悩みは「ハリ不足」だけ？

バストは下着の摩擦で乾燥しやすい場所。だからこそ、石けんで角質をケアした後に大切なのは、保湿です。新アイテムの開発にあたってバストケア市場の調査をしてみると、「少量で高価」かつ「ハリケア特化」の商品が主流であることがわかりました。しかし、お客さまのお悩みを調査するうちに、「バストトップのくすみ(*2)が気になる」「バスト周辺のデコルテの日焼け(*3)」など美白(*)ケアのニーズも非常に高いことが浮き彫りになってきました。





・セルフチェック活動から学んだ「保湿ケア」の大切さ

また、私たちは2024年より「胸のセルフチェック啓発活動」を行っています。その活動を通じ、乳がんの治療中などは皮ふを柔らかく保つための「保湿」が美容の枠を超えていかに重要であるかをあらためて実感いたしました。





・美容と健康。誰よりもおっぱいを想うからこそ。たっぷり使える「薬用処方」

「美容面でも健康面でも、誰よりもおっぱいを想った商品作りを目指したい」。そんな想いで開発したのが、石けんで洗った後の潤いステップとしてお使いいただく『おっぱい想いの美白ボディローション』です。バストに嬉しいハリ感サポート成分に加え、くすみ(*2)をケアする美白(*)有効成分「トラネキサム酸」を配合。薬用保湿ケアによって、ぷるんとツヤめく素肌へ導きます。容量は250mLで、バストケア商品としてはたっぷりサイズ。毎日2プッシュ、バストのみの使用で約4ヶ月お使いいただけます。





香水の里、南仏グラースで調香。甘くときめくシュガーローズの香り





■おっぱい想いな3つのポイント

1. 薬用美白(*)保湿ケアで、くすみ(*2)知らずの透明素肌に

美白(*)有効成分「トラネキサム酸」が、シミの元となるメラニンの生成を抑制。また、美白(*)サポート保湿成分として近年話題のビタミンC(*4)やグルタチオンを配合しました。





美白ケア有効成分トラネキサム酸&サポート保湿成分配合





2. 塗るだけでトーンアップ(*5) ハリ・ツヤを叶える独自の処方でぷるんと魅せ！

素肌にふっくらとしたハリ感をプラス。バストケアに嬉しい整肌成分「イソフラボン(*6)」と「アデプルン(*7)」をWで配合。また、光の角度で色が変わる「ミネラルパウダー(*8)」を配合することで、塗るだけでお肌に艶と立体感のある陰影を出し、明るい「ぷるツヤバスト」を演出！





ハリ不足なお肌もぷるんっ！バストに嬉しい成分を配合





3. 乾燥カサカサ肌を包み込む、潤いラッピング

バストは毎日着用する下着の摩擦や乾燥による刺激を受けやすい場所。そんなデリケートなバストの繰り返しやすい肌荒れを防ぐため、有効成分としてグリチルリチン酸ジカリウムを配合しました。また他にもセラミドをはじめとする6種の保湿成分(*9)を配合することで、お肌をしっとり健やかに整えます。





乾燥カサカサ肌のために。有効成分グリチルリチン酸ジカリウム&6種の保湿成分配合





■毎日の「保湿」を毎月の「健康管理」のきっかけに

・“9人に1人”が、乳がんになる時代

日本人女性の約9人に1人が、生涯のうちに乳がんにかかるといわれています。特に30代後半から発症率が増加し、40歳以上の働き盛りの世代で多く発見されています。しかし、乳がんは「自分で見つけることができる唯一のがん」とされており、早期発見であれば90％が治るとされています。そのため、日ごろから胸の状態に関心を持ち、セルフチェックや定期検診を受けることが大切です。ボトル容器の側面には「胸のセルフチェックのやり方」を記載。毎日の保湿ケアが自然と自分のからだと向き合う習慣につながるよう、設計しました。

※セルフチェックは毎日行うと変化に気づきづらくなるため、月1回の実施を推奨しています。





『おっぱい想いの美白ボディローション』でセルフチェックを習慣に





「おっぱい想いの美白ボディローション」商品詳細ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=POPOBBL





「美白・ハリ・保湿で、しっとりぷるツヤな潤い おっぱい想いの美白ボディローション」特集ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Page/bihaku_lotion.aspx









■ぷるんとした艶めき 『おっぱい想い』シリーズ





『おっぱい想い』シリーズ





『おっぱい想い』シリーズは、デリケートなバストを洗いながらケアするために開発された『おっぱい想いの石鹸』からスタートしたバストケアブランドです。2024年からは、美容面だけではなく、「おっぱいを守るケア」につながることを目指して「胸のセルフチェック啓発活動」を開始。そして2026年には、石けんで洗った後の保湿ケアを叶える、『おっぱい想いの美白ボディローション』がシリーズに仲間入りしました。

これからも『おっぱい想い』シリーズでは、自分のため、大切な人のために、誰よりもおっぱいを想った活動を続けてまいります。









【おっぱい想いシリーズ】

おっぱい想いの石鹸／748円(税込)

おっぱい想いの美白ボディローション(医薬部外品)／1,980円(税込)

胸のセルフチェックサポートセット／3,080円(税込)

セルフチェック用パッド NADETE(ナデテ)／2,750円(税込)

※上記の商品は、医薬品または医療機器ではありません





バストケアブランド「おっぱい想い」シリーズの商品一覧ページはこちら

URL： https://pelicansoap.net/Form/Product/ProductList.aspx?shop=0&cat=200204





* 美白とはメラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐこと

*1 古い角質による

*2 メラニンや乾燥による

*3 日やけ、雪やけ後のほてりを防ぐ

*4 リン酸L-アスコルビルマグネシウム

*5 ミネラルパウダー(ベンガラ、酸化チタン、マイカ)によるメーキャップ効果

*6 ダイズエキス

*7 アルニカエキス

*8 着色剤：ベンガラ、酸化チタン、マイカ

*9 セラミド：N-ステアロイルフィトスフィンゴシン、アロエエキス(2)、バラエキス、ハチミツ、スターフルーツ葉エキス、植物性スクワラン









【株式会社ペリカン石鹸】

1947年創業。「泡の先に、笑顔はじける」をコンセプトに、人のお肌を想い、使う人のニーズに合わせたバラエティー豊かな商品を開発、製造しています。人には相談しにくいお肌悩みを洗い流すパーツケア石けん『恋するおしり』や『For Back(フォーバック)』をはじめ、昔ながらの植物由来成分で毛穴を洗う『泥炭石(でいたんせき)』、ホテル滞在の時間を華やかに彩るアメニティブランド『PROVINSCIA(プロバンシア)』など、アイデアと愛がこもった商品で、毎日の洗う時間に小さな幸せを日本はもちろん世界へお届けすることが、わたしたちの願いです。





CORPORATE WEBSITE ： https://www.pelicansoap.co.jp/

OFFICIAL ONLINE SHOP： https://pelicansoap.net/