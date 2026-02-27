マイキャリア株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：兼平 竜也)は、企業ホームページにAI採用担当者を設置し、自社サイト経由の応募・採用を最大化する新しい採用戦略「ホームページリクルーティング」を提唱し、「worktalk(ワークトーク）」として展開いたします。

※企業ホームページにAI採用担当者を常設し、カジュアル面談フォーム設置から一次対応の業務代行まで一体提供するモデルとして(2026年2月 当社調べ)





【日本初※】企業ホームページにAI採用担当者を常設する新サービス「worktalk(ワークトーク)」





■ ホームページリクルーティングとは

ホームページリクルーティングとは、企業ホームページを採用の主戦場とし、応募導線の設計、AI活用、データ分析によって自社主導で採用成果を最大化する戦略を指します。従来の採用は、求人媒体や人材紹介会社を中心とした外部依存型モデルが主流でした。しかし現在、求職者の情報収集行動は大きく変化しています。求人媒体で企業を知った後、必ずと言っていいほど企業ホームページを検索し、社員情報や働き方、事業内容を確認し、口コミを比較した上で応募を判断しています。つまり、最終的な意思決定の場は「企業ホームページ」へと移行しているのです。

にもかかわらず、多くの企業ホームページは会社案内に留まり、応募を生み出す導線設計が十分に行われていません。worktalkは、この構造を根本から変える採用モデルです。





ホームページリクルーティングで新しい採用の形を提案するマイキャリア株式会社 代表取締役 兼平 竜也





■ AI採用担当者という新しい概念

worktalkの最大の特徴は、企業ホームページ上に「AI採用担当者」を常設する点にあります。AI採用担当者は、仕事内容、キャリアパス、評価制度、年収モデル、福利厚生、企業文化などを対話形式で説明します。求職者はテキストを一方的に読むのではなく、質問を投げかけながら理解を深めることができます。

これにより、情報理解度の向上、志望度の醸成、応募率の向上が期待できます。さらに、求職者の質問傾向や閲覧行動をデータとして蓄積・分析することで、どの情報が応募につながっているかを可視化し、継続的な改善が可能になります。









■ カジュアル面談フォームと一次対応の業務代行

AI採用担当者によって企業理解を深めた求職者は、ホームページ上のカジュアル面談フォームから直接申し込みが可能です。カジュアル面談は、選考前に社員と話せる機会を提供し、応募前の不安を解消する仕組みです。

さらにworktalkでは、日程調整や基本情報のヒアリング、志望度確認などの一次対応業務を代行します。これにより、面談工数の削減と、志望度の高い候補者との面談実現を同時に可能にします。単なるフォーム設置ではなく、応募前フォローから面談最適化までを一体設計するモデルは日本初※となります。





自社サイトから採用を最大化するホームページリクルーティング「worktalk(ワークトーク)」





■ なぜ今、ホームページリクルーティングなのか

近年、採用市場では人材紹介手数料の高騰(理論年収の30～35％)、応募後の志望度不足、面談数増加による採用工数の肥大化、入社後のミスマッチといった課題が深刻化しています。一方で、求職者の多くは応募前に企業ホームページを閲覧し、その情報体験をもとに意思決定を行っています。

つまり、「ホームページ上での情報体験」が採用成果を左右する時代に入っています。求人媒体に依存するのではなく、自社ホームページを営業資産として進化させることが、持続可能な採用戦略の鍵となります。









■ AI時代における企業ホームページの進化

生成AIの普及により、求職者の情報取得方法は大きく変化しています。GoogleのAI OverviewやChatGPTなどの生成AIは、構造化された専門的な情報を優先的に引用します。今後、企業ホームページは「検索される」だけでなく「AIに引用される」設計が求められます。worktalkは、ホームページリクルーティングという概念を定義し、AI時代に適応した採用情報設計を推進します。









■ 導入企業での成果

導入企業では、ホームページ経由の応募数が約4倍に増加、導入から2ヶ月で経験者採用に成功、応募前の志望度向上による面談効率改善などの成果が生まれています。worktalkは応募数の増加だけでなく、応募の質を高める採用モデルです。





※導入企業による実際の成果





■ 今後の展望

今後は、求職者の経歴、スキル、志向性に応じて説明内容を動的に最適化するAI進化モデルを開発予定です。同じ企業ホームページであっても、閲覧者に応じて伝える情報を変えることで、「一人ひとりに最適化された採用体験」を実現します。









■ こんな企業におすすめ

自社ホームページから採用を増やしたい企業様、人材紹介依存から脱却したい企業様、採用単価を見直したい企業様、AIを活用した採用体験を実現したい企業様に最適なサービスです。資料請求・導入相談は公式サイトより受け付けています。









■ 会社概要

会社名 ： マイキャリア株式会社

代表取締役 ： 兼平 竜也

所在地 ： 大阪府大阪市中央区南船場3-6-24 IBC心斎橋west2階

事業内容 ： ホームページリクルーティング、人材紹介事業、

採用コンサルティング

公式HP ： https://my-career.co.jp

サービスサイト： https://work-talk.jp/lp