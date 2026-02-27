エム・ティ・アイ株式会社(所在地：東京都豊島区、代表取締役：張 慶傑)は、同社が展開するオーディオブランド「NUARL(ヌアール)」において、2026年3月1日(日)から4月30日(木)までの期間、対象の有線イヤホン購入者全員にMagicEar+9フォームイヤーピースをプレゼントする「春のリスニング・アップグレードキャンペーン」を実施いたします。

本キャンペーンは、フラグシップモデル「Overture」をはじめ、「NX1 Chapter2」「Sound:A」といったNUARLを代表する有線イヤホン3モデルが対象。期間中にご購入の上、ご応募いただいた方全員に遮音性と装着感を飛躍的に向上させる「MagicEar+9」をもれなく進呈することで上質な音楽体験をサポートいたします。

キャンペーン情報ページ： https://nuarl.com/spring_campaign.pdf





対象商品





【概要】

■キャンペーン期間

2026年3月1日(日)～2026年4月30日(木)





■対象商品

・有線イヤホン：Overture / NX1 Chapter2 / Sound:A

※中古品、アウトレット商品、トレードアップ品、NUARL Careは除きます。





■対象者

期間中に対象商品を購入して下記の参加方法にて応募された方





■プレゼント品

MagicEar+9フォームイヤーピース(S/M/Lセット)×1個





プレゼント品





■参加方法

対象製品パッケージのバーコード部分を切り取って官製はがきに貼り付け、郵便番号・住所・氏名・電話番号・宛先・購入店名、を記入して下記応募先まで郵送にて応募

※NUARL公式ストアでの購入者は応募不要。商品に同梱で発送します。





■応募先

〒170-0013 東京都豊島区東池袋2-18-7 恵安ビル4F

エム・ティ・アイ株式会社 NUARLキャンペーン係





■応募締切

2026年5月1日(金)当日消印有効





■本キャンペーンのお問い合わせ先

campaign@nuarl.com





※本キャンペーンには対象製品の購入とハガキによる応募が必要です。

※商品のバーコードが読み取れないものは無効となります。

※バーコードの複製物を使用しての応募は無効となります。

※応募に掛かるハガキ、切手等の費用は応募者負担とさせていただきます。





■キャンペーン応募手順





応募手順





＜ NUARL(ヌアール)とは＞

NATURAL & NEUTRAL。ナチュラルな心地、ニュートラルな存在。日常のなかに自然に馴染むプロダクトであること。素材、形状、テクノロジーなど、あらゆる要素から導き出される機能美と過剰にデザインを施さない静かなカタチ、共にある時間。それらすべての関係性がバランスよく巡っていくような、心地よく在るモバイルプロダクトを提案する為に日本で産まれた新しいブランドです。NUARLの製品は日本で開発され、そのデザインは日本国内のインダストリアルデザイナーに外注して作られています。





＜エム・ティ・アイ株式会社とは＞

エム・ティ・アイ株式会社は、日本と中国との間で輸出入業務を行う貿易商社として1998年に日本で創業しました。貿易業を営む中で培った要素を基に日本市場のニーズを分析し、国内の需要に応える力のある中国及び台湾の製造会社に関する情報を日本のメーカーに提供するという形のコンサルティング事業を開始。2000年代からは更にその知識を基に、日本市場向けに独自の製品開発に着手し以後、多彩な製品を手掛け国内市場の要求に応えてきました。現在では、日々刻々と変化する技術革新の時代において、独自の製造ネットワークとの繋がりを活かし、常に最新の情報を得ることで他に先駆けた製品企画から、設計開発、輸出入貿易業務に至るまでの一貫したOEM/ODM事業を行なっています。今後はより一層のマネジメント能力の向上(Management：マネジメント) 、技術研鑚(Technology：テクノロジー)に励み、革新意識(Innovation：イノベーション)を以って、お客様により良い製品をお届けしていきます。





■ NUARL webサイト： https://nuarl.com

■ お客様からのお問い合わせ先： https://nuarl.com/contact