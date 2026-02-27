愛知県発！日本最大級の餃子イベント！「万代島多目的広場 大かま」で「全日本ぎょうざ祭り」待望の第2弾！前売入場券を2月28日(土)から発売開始
全日本ぎょうざ祭り実行委員会は、2026年3月20日(金・祝)～22日(日)に、万代島多目的広場 大かまにて『全日本ぎょうざ祭り』を開催いたします。
お得な前売入場券の情報とあわせて、出店メニューもご紹介します。
全日本ぎょうざ祭り in 新潟 Vol.2
○「全日本ぎょうざ祭り」とは？
「餃子とビールで乾杯！」は、サラリーマンたちの定番？いえいえ、もはや餃子＆ビールはサラリーマンだけのものではありません。昨今、テレビや雑誌などの多くのメディアにも取り上げられ、家庭の定番、女子の定番にもなっているのです。
そんな餃子を一堂に集めた、愛知開催で大好評を博している餃子のお祭り「全日本ぎょうざ祭り」が新潟市に帰ってきます。宇都宮や浜松といったメジャーエリアはもちろん、全国各地の人気店やご当地食材を取り入れたオリジナル餃子も登場。各地の食文化の普及にも貢献するとともに、新潟市に餃子旋風を巻き起こします！
○開催概要
■開催日：2026年3月20日(金・祝)～22日(日) ※3日間
■時間 ：10：00～17：00(最終入場時間は16：30)
■会場 ：万代島多目的広場 大かま
■入場料：[前売入場券]
チケットぴあ・ローソンチケット・イープラスにて
2026年2月28日(土)10：00～販売開始
大人1日券500円、大人ペア1日券800円、大人3名1日券1,200円
[当日入場券]
当日チケット販売所にて販売
大人1日券500円
※小学生以下は、無料です
■主催 ：全日本ぎょうざ祭り実行委員会
■後援 ：新潟市、(公社)新潟県観光協会、(公財)新潟観光コンベンション協会、万代島多目的広場にぎわい創出委員会
○前売入場券 販売情報
■チケットぴあ／Pコード：995-837
セブンイレブン店内「マルチコピー機」にて直接お買い求めいただけます。
https://w.pia.jp/t/gyozamatsuri/
■ローソンチケット／Lコード：35733
ローソン店内・ミニストップ店内「Loppi」にて直接お買い求めいただけます。
https://l-tike.com/order/?gLcode=35733
■e＋(イープラス)／
ファミリーマート店舗にて直接お買い求めいただけます。
https://eplus.jp/gyoza/
○全30店舗の餃子が集結！気になる餃子をご紹介！
【栃木県】豚きっき ★初出店
「宇都宮焼き餃子」(6個入り700円)
餃子の街、宇都宮。人気店の並ぶ餃子ストリートにある餃子専門店。地元の特産品でもあるニラを効かせたジューシーな肉餃子。
【栃木県】豚きっき／宇都宮焼き餃子
【群馬県】爆じゅう餃子 GYO-TEN ★初出店
「爆じゅう餃子」(4個入り600円)
テレビ出演多数・ジャパンフードセレクション最高賞のグランプリ受賞！
群馬生まれの新感覚餃子「爆じゅう餃子」は通常の2倍サイズで圧倒的ボリューム、職人仕込みの旨味が凝縮した肉汁あふれる味付け餃子です。
【群馬県】爆じゅう餃子 GYO-TEN／爆じゅう餃子
【東京都】くじら食堂 ★初出店
「モチモチ特大ジャンボ餃子」(3個入り700円)
モッチモチの厚手の皮にジューシーな餡を合わせ外はカリッ！中はジューシー！満足度MAXの特大餃子！
【東京都】くじら食堂／モチモチ特大ジャンボ餃子
【新潟県】五日町ギョーザ「とみや」 ★初出店
ご当地「五日町ギョーザ」(5個入り600円)
南魚沼市五日町から誕生したご当地グルメ。国産材料だけで地元食材をふんだんに使ったジューシー餃子です。
【新潟県】五日町ギョーザ「とみや」／ご当地「五日町ギョーザ」
【静岡県】浜太郎 ★初出店
「浜松餃子」(6個入り700円)
餃子消費量日本一に何度も輝く餃子の街。野菜多めのあっさりタイプの餃子は何個でも食べられる美味しい餃子。
【静岡県】浜太郎／浜松餃子
※写真はすべてイメージです
最新情報は、公式サイト( https://niigata.gyozamatsuri.jp/ )をご覧ください
○アクセス
万代島多目的広場 大かま
■バス
・新潟駅バスターミナル 17番線「朱鷺メッセ・佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停 下車
・万代シテイバスセンター 6番線「佐渡汽船線」乗車、朱鷺メッセバス停 下車
・万代シテイ(新潟日報メディアシップ前) 16番線「佐渡汽船」乗車、朱鷺メッセバス停 下車
■自動車
・磐越自動車道 新潟中央インターチェンジより約25分
・新潟バイパス 紫竹山インターチェンジより約20分
施設専用駐車場はございません。お車でお越しの際は、周辺の「万代島駐車場」をご利用ください。
※万代島駐車場の料金は、入場から最初の60分は無料、以後30分までごとに100円です。
詳しくは、朱鷺メッセホームページ( https://www.tokimesse.com/visitor/parking/ )をご確認ください。