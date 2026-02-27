セリスタ株式会社(東京都千代田区 代表取締役 伊藤 承正)は、2026年3月15日(日)に、満尾 正 先生(満尾クリニック/院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『モリブデン：尿酸・解毒・代謝を操る微量元素』を開催します。





■見どころ/主な学習のポイント

『モリブデン：尿酸・解毒・代謝を操る微量元素』

満尾 正 先生/Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック/院長

日本キレーション協会/代表





1)モリブデンの生体内での基本的役割と必須微量元素としての重要性

2)モリブデン依存酵素と硫黄代謝・尿酸代謝との関係

3)生態系における窒素循環とモリブデンの重要な役割

4)酸化ストレス・炎症・老化との関連

5)臨床・予防医療におけるモリブデンの新たな視点

※キーワード：モリブデン、窒素循環(Nitrogen cycle)、モリブデン酵素、硫黄代謝、尿酸代謝





▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ktgghP2HRFm_ErNc2WxI9Q#/registration









■講師紹介

満尾 正 先生/Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック/院長

日本キレーション協会/代表





《ご経歴》

1957年横浜生まれ。1982年、北海道大学医学部卒業。内科研修を経て杏林大学救急医学教室講師として救急救命医療に従事。ハーバード大学外科代謝栄養研究室研究員、救急振興財団東京研修所主任教授を経た後、キレーション治療とアンチエイジングを中心としたクリニックを2002年赤坂に開設、2005年広尾に移転、現在に至る。

著書に「125歳まで元気に生きる」小学館、「実践ハッピーエイジング」PHP、「40代からの太らない体のつくり方」三笠書房、「16の老けない習慣」主婦の友社、「食べる投資」アチーブメント社など多数。





▽満尾クリニック▽

https://www.drmitsuo.com/





▽日本キレーション協会▽

https://chelation.jp/









■無料LiveオンラインZoomセミナー概要

番組名 ： 『Sunday Wellness Breeze』Season 33 Stage 6

開催日時 ： 2026年3月15日(日) 10：00～12：00

開催形式 ： Zoomオンラインセミナー

プログラム ： 10：00オープニング・主催者挨拶

10：20『モリブデン：尿酸・解毒・代謝を操る微量元素』

満尾 正 先生/Dr. Tadashi Mitsuo

満尾クリニック/院長

日本キレーション協会/代表

12：00エンディング

参加費 ： 無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 ： 医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員 ： 1,000人

お申込み方法 ： 下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ktgghP2HRFm_ErNc2WxI9Q#/registration

企画・主催 ： セリスタ株式会社

Tel ： 03-3863-1003

E-mail ： info@selista.jp

Wellness Breeze site： https://www.well-br.jp

是非、多くの医療従事者のご参加をお待ちしております。









【会社概要】

社名 ： セリスタ株式会社／Selista Inc.

所在地 ： 〒101-0032 東京都千代田区岩本町1-5-8 東京雄星ビル4F

URL ： https://www.selista.jp/

代表取締役： 伊藤 承正

事業内容 ： 医療機器、理化学機器、健康器具の輸入販売

サプリメントの開発・販売

経営コンサルティング