ロキソプロフェン市場に“利益改善”という新提案 創業21周年を迎えたメディスンプラス ビタトレール「ロキソプロフェン錠」発売
医薬品卸売事業を展開する株式会社メディスンプラス(本社：大阪府、2005年設立)は、自社ブランド「ビタトレール」より第1類医薬品「ロキソプロフェン錠」を発売いたしました。成熟市場において価格競争に依存しない価値提案型商品として展開し、法人向け医薬品仕入れサイト「クスリバンク」にて取扱いを2026年2月27日(金)に開始いたします。
商品URL： https://vitatreal.com/products/4595121600261.php
「ロキソプロフェン錠」詳細：
ロキソプロフェンナトリウム水和物の解熱鎮痛薬です。
効能・効果：
●頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛
●悪寒・発熱時の解熱
公式サイト： https://vitatreal.com/
ビタトレール ロキソプロフェン錠 表
ビタトレール ロキソプロフェン錠 裏
■ 成熟市場における薬局経営の課題
ロキソプロフェン市場は即効性鎮痛薬の代表格として安定した需要を持つ一方、ブランド指名買い傾向が強く、価格訴求型競争が進行しています。
薬局・ドラッグストアにおいては「大手NB商品代替提案」が定番化する中、BtoB市場では
・安定供給
・利益確保
・ブランド信頼性
の3軸が仕入れ判断において重要視されています。
単なる“同成分・低価格”では、持続的な経営改善にはつながらないという声も増えています。
■ “価格ではなく利益構造”に向き合う設計
ビタトレール ロキソプロフェン錠は、
“大手NB商品と同成分”という横並び訴求ではなく、
「痛みに速く、確実に向き合う1錠」
という価値設計を軸としています。
さらに、薬局経営視点での粗利改善を意識した商品設計とし、価格競争に依存しない持続可能な販売構造の構築を支援します。
安心して代替提案できるブランドとして、市場での存在確立を目指します。
ビタトレール ロキソプロフェン錠 広告1
ビタトレール ロキソプロフェン錠 広告2
■ 単なる商品供給ではなく「継続取引基盤」を提供
本製品は、法人向け医薬品仕入れサイト「クスリバンク」にて取扱いを開始しました。
クスリバンクは、
・全国薬局との取引実績
・創業21年の医薬品卸実績
・会員制プラットフォームによる継続取引構造
・ポイント制度などの仕入れ支援施策
を備えたBtoB特化型流通基盤です 。
商品単体ではなく、取引基盤ごと提供することが当社の強みです。
■ 今後の展望
メディスンプラスは、ビタトレールブランドを通じて、価格競争に依存しない価値提案型医薬品の拡充を進めるとともに、法人向け流通プラットフォーム「クスリバンク」の強化を図ります。
薬局経営を取り巻く環境変化に対応し、安定供給と利益構造改善の両立を支援してまいります。
■ 会社概要
会社名 ： 株式会社メディスンプラス
所在地 ： 大阪府大阪市北区東天満2-9-4 千代田ビル東館8階
設立 ： 2005年2月15日
年商 ： 18億6,955万円(令和7(2025)年 8月決算)
事業内容： 医薬品卸売業、小売業、法人向け仕入れプラットフォーム運営、
自社ブランド事業
株式会社メディスンプラス： https://medicine-plus.co.jp
自社ブランド「ビタトレール」公式サイト： https://vitatreal.com/
法人向け仕入れサイト「クスリバンク」： https://shop.kusuribank.com/
ビタトレール ロキソプロフェン錠 箱1
ビタトレール ロキソプロフェン錠 箱2
【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】
株式会社メディスンプラス 商品企画・開発部
担当 ： 大友 謙治
TEL ： 06-6358-8151
メール： press@medicine-plus.co.jp