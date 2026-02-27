リゾーツ琉球株式会社（沖縄県豊見城市、代表 福嶋 直）が運営する、“朝食にこだわりぬいたホテル” 『The BREAKFAST HOTEL（BFH）』は、季節ごとに朝食内容が変わる「BREAKFASTフェスタ」を展開しています。この度、『BFH福岡天神』『BFH福岡中洲』にて、3月から4月末まで、春をテーマにした「春香（しゅんこう）BREAKFASTフェスタ」を開催。九州の春の食材を使用した期間限定ビュッフェを提供します。

注目ポイント

① 九州1位(※)の朝食特化型ホテルが、春限定メニューを3月1日(日)より開始

② 『BFH福岡天神』『BFH福岡中洲』で、桜鯛やあまおうなど九州の春の食材を存分に楽しめる

③ 天神ではイタリアン、中洲では和食と、ホテルごとに異なる期間限定ラインナップ

※ 2022年に『BFH福岡天神』が楽天トラベル「食事のクチコミ評価が高い宿ランキング」で九州1位（全国３位）を獲得。

組み合わせ200通り以上の贅沢カスタマイズメニューが楽しめる『BFH福岡天神』

『BFH福岡天神』では、国産牛のローストビーフを好きなだけ味わえるほか、最大200種類以上の組み合わせが可能な「チョップドサラダ」や、目の前で焼き上げる「石窯サンドウィッチ」など、素材にこだわった自家製メニューを展開しています。料理長が厳選したスパークリングワインも飲み放題で提供。晴れた朝にはテラス席で楽しむこともでき、ゆったりとした朝の時間を過ごせます。

3月1日(日)から4月末まで実施する「春香BREAKFASTフェスタ」では、旬の桜鯛のカルパッチョや、和牛とタケノコを合わせたイタリア風炊き込みご飯、旬の苺を使用したパンナコッタやフレンチトーストなど、春限定メニューが登場します。

賞味期限100秒のフレンチトーストや贅沢海鮮丼が揃う『BFH福岡中洲』

『BFH福岡中洲』では、福岡の旬魚を贅沢に使用した宝石箱のような「極みこぼれおちる贅沢海鮮丼」や、卵から醤油、トッピングまでこだわった「究極の卵かけご飯」、賞味期限わずか100秒のふわっふわ食感が特徴の「フレンチトースト」など、多彩な朝食メニューを展開しています。

「春香BREAKFASTフェスタ」では、桜色の真鯛の刺身や、春の鰆のタタキ、国産牛と春旬の筍を福岡の大吟醸酒を使用した甘辛仕立てで炊き上げたすき焼き丼、福岡産あまおうの食パンを使用したフレンチトーストに桜色のクリームを添えたフレンチトーストなど8品が期間限定で登場予定です。

「春香BREAKFASTフェスタ」ラインナップ： BFH福岡天神

食事メニュー

九州産 桜鯛の彩りカルパッチョ

旬の桜鯛をオリーブオイルで爽やかに仕上げた、春の訪れを感じる一皿です。

桜鯛の香草オリーブオイル焼き

香草の豊かな風味とオイルのコクが、桜鯛本来の旨みをじっくりと引き立てます。

和牛とタケノコのイタリア風炊き込みご飯

和牛の深いコクにタケノコのシャキシャキ食感を加えた、贅沢な洋風炊き込みご飯。

スイーツメニュー

旬の贅沢とろける苺プリン

苺の甘酸っぱい香りと、お口の中でとろけるなめらかな舌触りを楽しめます。

苺のなめらかパンナコッタ

苺のフレッシュな味わいと、ミルクの優しい甘さが絶妙に溶け合います。

苺のフレンチトースト ～桜アングレーズソースを添えて～

ふんわりトーストに、苺の華やかさと桜香る特製ソースが調和する春色スイーツ。

パティシエ特製 春のフルーツたっぷりケーキ

春の果実を贅沢にデコレーションした、見た目にも心踊る自家製ケーキです。

「春香BREAKFASTフェスタ」ラインナップ： BFH福岡中洲

食事メニュー

春色・桜鯛の刺身

春に旬を迎える桜色の真鯛を、素材の旨みをそのまま味わえる刺身で提供します。

旬鰆(さわら)の刺身 または タタキ

産卵期を迎え脂がのってくる春の鰆を、刺身または香ばしいタタキで。(※ 仕入れ状況により変更する可能性がございます。)

国産牛とタケノコのすきやき丼

国産牛と、春が旬のタケノコを、福岡の大吟醸酒を使用した甘辛仕立てで炊き上げた、季節限定のすき焼き丼です。

タケノコと鶏そぼろ出し汁茶漬け

タケノコのきんぴらと、甘辛く炊いた鶏そぼろを、地鶏と昆布の旨みが詰まった出し汁で楽しむ、優しい味わいのお茶漬け。

桜鯛のラーメン

鯛だしで仕上げた、福岡では珍しい魚介系ラーメン。香ばしく炙った桜鯛を贅沢にトッピングしています。

スイーツメニュー

バナナと黒糖ミルクアイス(八女抹茶仕上げ)

濃厚なバナナと黒糖でコクを出し、八女抹茶を合わせた春らしいミルクアイス。

博多あまおうのミルクアイス

福岡を代表するいちご「あまおう」を贅沢に使用した、風味豊かなミルクアイスです。

いちごと桜色のフレンチトースト

福岡産「あまおう」を練り込んだ食パンを使用したフレンチトーストに、桜色のクリームを添えた春限定のデザートです。

私達はThe BREAKFAST HOTEL。朝食にこだわりぬいた、日本で初めてのホテルブランドです。“すべての人を最高の状態で送り出したい”をコンセプトに、旅先ならではの郷土料理やシェフの感性が織りなすオリジナルメニューを開発。日本一、朝食がおいしいホテルブランドを目指して、福岡・石垣で毎朝腕をふるっています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=lnbOH0AHHPY

The BREAKFAST HOTEL 福岡中洲所在地：福岡県福岡市博多区中洲3丁目6-19電話：092-291-4123施設：客室数134室 公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-nakasu

The BREAKFAST HOTEL 福岡天神所在地：福岡県福岡市中央区春吉3丁目23-3電話：092-737-4123施設：客室数117室 公式Webサイト：https://www.resorts.co.jp/fukuoka-tenjin