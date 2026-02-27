株式会社パリミキ（本社：東京都港区、代表取締役社長：恒吉 裕司）は、猫好きが集まる部活動、フェリシモ「猫部」とのコラボレーションによるメガネフレーム第３弾コレクションを２０２６年２月２７日（金）より全国の指定店舗にて販売いたします。

本コレクションは、「猫と人とがともにしあわせに暮らせる社会」を目指すフェリシモ「猫部」の活動に共感し誕生した人気シリーズの第3弾です。猫の可愛らしいパーツや習性をより深く追求し、愛猫家の心をくすぐるラインナップを揃えました。

【シリーズ初のツーポイントフレーム】

猫のおててがレンズを支える「OTETE（おてて）」ネジ留めパーツが猫のおてての形をしており、猫がレンズを両手でギュッとホールドしているような健気な姿を表現。レンズシェイプにも、さりげなく猫の耳がデザインされています。

猫のやんちゃさを表現する「TUMETOGI（爪とぎ）」と「OHIGE（おひげ）」TUMETOGI：ヨロイ部分に爪とぎの手、テンプルに引っ掻き傷を再現。OHIGE：フロント部分に猫ひげをレーザーカットで施し、テンプルにはぷっくりした口元を表現したメタルパーツを埋め込みました。

【表情豊かな耳デザイン】

「KOMIMI２」「OMIMI２」「NYAN'S EYE２」過去、人気だったシリーズの3モデルもデザインを変えて再登場。不機嫌な表情の「イカ耳」をスリットで表現したモデルや、透け感で耳を表現した「ニャンズアイ」など、猫の感情豊かな耳の形をフレームに昇華させています。

フレームにはケースとクロスが付属。ケースは冠を被った猫が並ぶオリジナルプリントを施し、内側は大切なメガネを守る巾着仕様に。猫がじゃれつく紐をイメージしたデザインになっています。

フレームとは別に、猫の体に顔を埋めたくなるような質感をイメージした「もふもふクロス」も同時発売。厚みのあるマイクロファイバー生地を採用し、メガネを拭くだけでなく、スマートフォンのクリーニングにも最適です。価格：税込1,100円種類：イエロー（サバトラ）、ピンク（三毛猫）、ブルー（キジ白）

■ 商品概要

発売日：2026年2月27日（金）フレーム価格：税込13,200円（ケース・クロス付）ラインナップ：全6モデル・18種 ※販売価格の一部は「フェリシモわんにゃん基金」に寄付され、国内の動物愛護団体による動物保護や里親支援、野良猫の過剰繁殖防止活動（TNR活動）などに役立てられます。

オンラインショップ

https://onlineshop.paris-miki.co.jp/shop/brand/nekobu

■ 購入者限定ノベルティ

パリミキオンラインショップで「猫部」第3弾フレーム商品をご購入いただいた方に、限定ノベルティ「アクリルアンブレラマーカー」をプレゼント！キジ白・黒猫・サバトラの3種からランダムで1種をお届けします。

＊1回のご購入につき1種お渡しとなります。＊猫の柄は選べません。＊先着順につき、なくなり次第終了。＊特典はオンラインショップ限定となります。店頭でのご購入・試着予約の場合は付属されません。

■ フェリシモ「猫部」

2010 年 9 月から活動している、猫好きが集まる部活動。「猫と人がともにしあわせに暮らせる社会」を目指して、みなさまの声をとり入れながら、基金付きのオリジナル猫グッズを企画開発しています。WEBサイトには、猫グッズの販売のほか、毎日変わる「今日のにゃんこ」、基金の活用情報など、猫好きのみなさまに楽しんでいただけるさまざまなコンテンツがあります。また、毎月 100 円「フェリシモわんにゃん基金」や、フェリシモのお買い物ポイント“メリーポイント”を使って「わんにゃん支援活動」に参加いただくこともできます。

・X（@felissimonekobu）＞＞ https://twitter.com/felissimonekobu・Facebook（@felissimonekobu）＞＞ https://www.facebook.com/felissimonekobu/・Instagram（@felissimonekobu）＞＞ https://www.instagram.com/felissimonekobu/※「猫部」は株式会社フェリシモの登録商標です

■会社概要

会社名：株式会社 パリミキ設立：2009年１月１５日代表者：代表取締役社長 恒吉 裕司資本金：1億円事業内容：眼鏡およびその関連商品を主に取り扱う眼鏡専門店チェーンURL：https://www.paris-miki.co.jp/

■本件についてのお問い合わせ

株式会社 パリミキ商品担当 原mieko.hara@paris-miki.jp※記載の情報は、発表時点のものです。※最新の情報と内容が異なる場合がございますので、あらかじめご了承ください。