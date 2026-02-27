この度、より多くのライダーの皆様に直接製品の良さを体験していただくため、バイク用品メーカーのKaedear（カエディア）は、 スペースを大幅に拡大した「横浜ショールーム」を神奈川県横浜市緑区に拡張移転グランドオープンいたしました。

【「横浜ショールーム」の特徴】

新ショールームでは「触って、選んで、取り付けまで」をコンセプトに、ライダーの皆様が製品をより身近に感じ、 安心して導入できる空間を提供いたします。オンラインでは確認しにくい商品の質感やサイズ、 実際の操作感を、店頭で直接お確かめいただけます。

【プロによる「取り付けサービス」】

経験豊富なスタッフがお客様のご要望に沿ってお取り付けいたします（事前予約制）。弊社製品はもちろん、Amazonや楽天などのサイトで購入した他社製品のお持ち込みも大歓迎です。取り付けサービス予約：https://www.kaedear.com/pages/customersupportまた、お客様ご自身でお取り付けされる場合もご質問に回答させて頂きますのでご安心ください。「カスタムの楽しさを多くの方に体感していただきたい」そんな強い想いがKaedearにはあります。

【店舗概要】

店舗名：Kaedear 横浜ショールーム 所在地：神奈川県横浜市緑区新治町557-1 エスタール十日市場 アクセス：横浜青葉ICよりバイクで約10～15分、JR十日市場駅 南口より徒歩で約13分

春のツーリングシーズンを前に、 愛車のカスタムを検討されている方は、 ぜひ新しくなった横浜ショールームへお立ち寄りください。 スタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

Kaedear（カエディア）について

横浜のバイク用品メーカー。ブランド名には、代表 飯沢智博（創業者）が生まれ育った横浜市緑区のシンボルツリー「楓（かえで）」と、お客様へ心を込めて商品をお届けする「Dear customer」の想いが込められています。整備士経験があり、自らもカスタムに情熱を注いできた代表が創る「バイカーファースト」の製品。各ECサイトにてランキング1位を多数獲得し、全国のお客様にご愛用いただいています。自社レーシングチームの鈴鹿8耐への挑戦も糧に、いじる楽しさと走る喜びをこれからもお客様と共に創造してまいります。

会社概要

会社名：株式会社Kaedear代表取締役：飯沢 智博本社所在地：〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町849-6 アドバンス第5-1F-B創業：2019年1月設立：2020年10月事業内容：バイク用品の企画・開発・販売公式サイト：https://www.kaedear.com

