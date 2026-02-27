未来図Lab工房（所在地：神奈川県横浜市南区、代表：長谷川広泰）は、AI思考支援システム「KIS（Knowledge Innovation System）」の開発支援を目的としたクラウドファンディングをCAMPFIREにて開始しました。KISは、AIに「答え」ではなく「考え方」を渡すことで、回答の質を根本から変えるフレームワークです。4つのAI（Claude・ChatGPT・Gemini・Grok）での60回超の比較テストで、その有効性が確認されています。

AIへの違和感から生まれた13ヶ月の開発

開発者の長谷川広泰氏（ペンネーム：長谷川浩一郎、50代・会社員）がKISの開発を始めたのは、AIへの違和感がきっかけでした。「AIに質問すると、丁寧で整理された答えがすぐ返ってくる。でも、自分の考えは深まっていない。聞けば聞くほど、考える時間が減っていく感覚があった」この課題を解決するために、AIが「すぐ答えを出す」のではなく「まず問いを返す」仕組みを設計。13ヶ月間、20万文字超のフレームワークとして書き上げました。理論面では鴨川威氏の協力を得ながら、思想と構造の両面から設計を進めています。

検証結果--同じAI、同じ質問で回答が激変

KISは、理論だけでなく検証で裏付けられています。Claude・ChatGPT・Gemini・Grokの4つのAIに同じKISを搭載し、同じ質問を投げる比較実験を60回以上実施。加えて、13ヶ月間の開発期間を通じて日常的な検証対話を継続しています。KISなしのAIが「自信を持ちましょう」と一般的なアドバイスで終わるところ、KIS搭載のClaudeは会話の中で14回の問い返しを行い「あなたは深く関わりたいのに、浅い場所にばかり立っているのでは？」という、本人の盲点に到達しました。この比較検証の全記録は、Noteで無料公開されています。学術論文もZenodoで公開中です。

クラウドファンディング概要

目標金額：200,000円方式：All-in方式（目標未達でもリターン届く）募集期間：2026年4月30日までプラットフォーム：CAMPFIRE主なリターン：・500円：応援コース（開発裏話レポート）・3,000円：コピペで使えるシステムプロンプト10本パック／ワークショップ参加券・9,800円：KIS-BASIC（思考整理版・5AI対応）・19,800円～：KIS-Genesis（深化版・Claude対応）支援金はワークショップ運営費、知的財産の保護（特許出願費用）、開発環境の維持（AI利用費等）に充当します。

無料プロンプト集を公開中

KISの設計思想から生まれた実用的なシステムプロンプトを、Noteで全文無料公開しています。議事録要約・クレーム対応・1on1面談支援・面接対策など、ビジネスですぐ使える内容です。ChatGPT・Claude・Gemini対応。コピペするだけで使えます。

関連リンク

・CAMPFIRE：https://camp-fire.jp/projects/926910/view・無料プロンプト集：https://note.com/kis_project/m/m2be7f30a8d53・KIS比較検証記事：https://note.com/kis_project/n/n5d0332bf2ddd・学術論文（Zenodo）：https://zenodo.org/records/18730671・公式サイト：https://kis-pro.github.io/think-kis/

会社概要屋号：未来図Lab工房（Mirai-zu Lab Kobo）代表者：長谷川広泰（活動名義：長谷川浩一郎）所在地：神奈川県横浜市南区大岡事業内容：AI活用技術の研究開発および普及活動、システム開発、写真撮影・コンテンツ制作問い合わせ先：ka74582@gmail.com