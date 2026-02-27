ヨネックス株式会社（代表取締役社長：アリサ ヨネヤマ）は、米国カリフォルニア州インディアンウェルズで開催される世界有数のテニス大会「BNPパリバ・オープン」において、主催者であるDesert Champions LLC（カリフォルニア州有限責任会社）と、2026年大会よりオフィシャルストリンガー契約を締結いたしました。

本契約により、弊社は2026年大会より同大会の公式ストリンギングサービスを提供します。「BNPパリバ・オープン」は、四大大会に次ぐ国際大会であり、男子はATPマスターズ1000、女子はWTA1000のカテゴリーに位置づけられる世界最高峰のトーナメントの一つです。2026年大会は3月1日に予選が開幕し、3月4日より本戦が開始されます。世界のトップ選手が集結する本大会において、ヨネックスストリンギングチームは、すべての出場選手にストリンギングサービスを提供します。弊社は、全豪オープン、上海マスターズ、木下グループジャパンオープンといった国内外の主要大会において、ストリンギングサービスの実績を有し、国際舞台で豊富な経験を重ねております。ヨネックスストリンギングチームは、世界各国から集まるトップストリンガーで構成されており、「PRECISION 9.0」を中心とした高精度なストリンギングマシンを使用し、選手一人ひとりの要望に応じた精密なストリンギングを実現しています。今後もヨネックスは、世界のトッププレーヤーを支える製品・サービスを通じて、スポーツの発展に寄与してまいります。

