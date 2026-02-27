株式会社クレバリーホーム（本社：千葉県君津市、代表取締役：松田 芳輝）は、建設現場向け遠隔管理サービスを提供するピクトグラム株式会社（本社：愛媛県伊予郡砥部町、代表取締役：峰岡 孝平）と業務提携を開始いたします。本取り組みにより、全国約150の加盟店に対し、遠隔から現場状況を把握できるカメラシステムの導入支援を行います。

■背景 ― 現場管理の高度化が求められる時代へ

住宅建築の現場では、慢性的な人材不足や働き方改革への対応が進む中、限られた人員で品質と工程を両立させる体制づくりが急務となっています。現場監督は一日に複数の建築現場を巡回することも多く、移動時間の増大が生産性低下の一因となっています。また、防犯対策や資材管理といった安全面の強化も求められています。クレバリーホームでは、これらの課題を“現場の見える化”によって解決し、加盟店の経営基盤強化につなげるべく、遠隔管理システムの本格展開を決定しました。

■取り組みの内容

今回導入を進めるのは、360度撮影に対応した建設現場向けカメラシステムです。現場全体を一括で確認できるため、以下のような効果が見込まれます。・移動時間の削減による業務効率の向上・工程管理の迅速化とトラブルの未然防止・夜間監視による防犯対策の強化・本部・加盟店間の情報共有精度向上遠隔確認によって生まれた時間を、品質チェックや顧客対応の充実に振り向けることで、住まいづくりの価値向上を図ります。

■導入システムの特長

本システムは、広範囲をカバーする魚眼レンズを採用し、専用ビューアーによる補正表示に対応しています。さらに、通信機能を内蔵しているため、インターネット環境が整っていない建設現場でも活用可能です。主な機能は以下の通りです。・360度撮影による全体把握・定点画像のクラウド保存・夜間撮影機能・防水・防塵性能による屋外対応・長期工事の進捗を可視化するタイムラプス機能これにより、現場状況の共有だけでなく、施工履歴の記録やお客様への説明資料としての活用も期待されます。システム詳細：https://conecame.com/

■今後の展望

クレバリーホームは、フランチャイズ本部として加盟店が持続的に成長できる環境づくりを推進しています。今回の取り組みは単なる機器導入ではなく、「現場品質の標準化」「働きやすい環境づくり」「顧客満足度向上」を同時に実現するためのDX施策の一環です。今後もテクノロジーの活用を通じて、安心・安全な住まいづくりを支える体制を強化してまいります。

■クレバリーホームについて

『クレバリーホーム』は、「メンテナンス性」「耐震性」「健康性能」を基本性能とし、高品質・高性能な住まいを、コストパフォーマンスよく全国のお客様に提供することを使命としています。この想いから生まれたフランチャイズシステムにより、現在では北海道から沖縄まで全国150店舗以上を展開しています。外装には、汚れにくく、雨で自らきれいになるセルフクリーニング機能を備えた「外壁タイル」を採用し、美しさとメンテナンス性を両立。また、阪神・淡路大震災の２倍の揺れにも耐えた実証実験でその強さが証明された「プレミアム・ハイブリッド構法」により、大切なご家族を守る高い耐震性能を実現しています。さらに、すべての住まいに空気と水の両面から健康を支える機能を標準搭載。「シアスミン・エア」は、炭とイオンの力で空気を浄化し、マイナスイオンに満たされた心地よい空間をつくります。また、住まい全体の水にウルトラファインバブルを付加する「シアスミン・ウォーター」も標準仕様として、毎日の暮らしにより豊かな清潔さと快適さをもたらします。『クレバリーホーム』はこれからも、「自分らしい暮らし」は確かな基本性能があってこそ実現すると考え、メンテナンス性・耐震性・健康性能にこだわった住まいづくりで、ご家族の“しあわせ”と“いのち”を守る家を提供し続けてまいります。【会社概要】企業名 ：株式会社クレバリーホーム代表者 ：代表取締役 松田 芳輝本社所在地 ：千葉県君津市東坂田4丁目3番3号 4階代表TEL ：0120-667-087資本金 ：101,000,000円事業内容 ：全国注文住宅フランチャイズ事業ホームページ ：https://www.cleverlyhome.com/