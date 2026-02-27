“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、店舗からのおすすめ情報やお買い得なクーポンが届く「ライフアプリ」を、お客様のご要望にお応えしてさらに使いやすく2月19日にリニューアルいたしました。 今回のリニューアルでは、アプリ内でレシートが閲覧できる「電子レシート」や、お支払い画面から一部の「スマホ決済」を選択できる機能などを新たに追加いたしました。また、ホーム画面からワンタップでチラシを閲覧できるようになるなど、一部機能の利便性を向上させました。ライフアプリの新機能は、アプリのアップデートを実施いただくとご利用になれます。 引き続き当社は、「使いやすく」「便利な」アプリをご提供し、アプリを通してお客様と“つながり”、楽しいお買い物環境をお届けできるよう、サービスの向上に努めてまいります。

「ライフアプリ」概要

＜正式名称＞ライフアプリ＜アップデート開始日＞2月19日（木）＜対応OS＞iOS16.0以上、Android10.0以上＜利⽤料＞無料 ※通信料はお客様負担になります＜ダウンロード＞iOS版：https://apps.apple.com/jp/app/id1427288237Android版：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.lifecorp.android.app&hl=ja&pli=1

ライフアプリの詳細はこちら（https://www.lifecorp.jp/lp_app/）をご確認ください。

【リニューアル内容】

①アプリでエコに管理！「電子レシート機能」を追加

ライフアプリと東芝テック株式会社が提供する「スマートレシート®」を連携すると、紙のレシートの代わりにアプリ内で電子レシートをいつでもご確認いただけます。ライフでのお買い物がより便利になりました。また、電子レシートの連携開始を記念して、抽選でライフのポイントが当たる「電子レシートをはじめようキャンペーン」を実施いたします。※連携後、翌日のお買い物から電子レシートとして確認できます。※紙レシートに戻す場合は、電子レシートの連携解除が必要です。 （連携解除翌日より紙レシートに戻ります）※一部電子レシート機能対象外店舗がございます。

②ホーム画面にチラシタブを追加

ホーム画面下部に「チラシ」タブを追加。アプリを起動してすぐにマイ店舗のおトクなチラシ商品を閲覧いただけるようになりました。

③キャンペーンやボーナスポイントもホーム画面に追加

キャンペーンやアプリボーナスポイントもホーム画面のアイコンで表示。お客様へのおトクな情報がすぐに確認できるようになりました。

④お支払い画面とスマホ決済の連携

アプリ内のお支払い画面でスマホ決済サービスを登録することで、ワンタップでスムーズに決済画面を起動できるようになりました。PayPay・d払い®・au PAY・楽天ペイに対応しています。

「電子レシートをはじめようキャンペーン」概要

ライフアプリと「電子レシート（スマートレシート®）」との連携開始を記念して、抽選でライフのポイント1,000ポイントをプレゼントするキャンペーンを実施いたします。＜企画概要＞キャンペーン期間中、新規でライフアプリと「電子レシート（スマートレシート®）」を連携した方の中から、抽選で1,000名様にライフのポイント1,000ポイントをプレゼントいたします。＜開催期間＞2026年3月1日（日）から4月30日（木）まで※キャンペーン期間中に連携を解除された場合は、抽選対象外となります。

新機能のご利用にはライフアプリの『アップデート』が必要です。

新機能のご利用には、アプリバージョン5.2.0以上へのアップデートが必要になります。また一部機能を除き、ライフアプリのご利用には、クレジットカード（LC JCBカード）または電子マネー機能付きポイントカード（LaCuCa）の連携が必要です。詳しくは、ライフアプリのアカウント内「使い方」をご覧ください。

ダウンロード・アップデートはこちらから

【App Store】

https://apps.apple.com/jp/app/id1427288237

【Google Play ストア】

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.lifecorp.android.app&hl=ja&pli=1

