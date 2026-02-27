株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、メディアアート＆レストラン「HELLO KITTY SMILE」の “GARDENテラス”では、春キャベツ、新玉葱、タケノコなど、甘みたっぷりの新鮮な春食材をふんだんに使用した限定 メニューを3月14日（土）より提供いたします。淡路島の温暖な気候で育った春食材ならではの、やさしい甘みとみずみずしさを存分にお楽しみいただけます。

春限定メニューには、旬のタケノコや春キャベツの甘みや食感を活かした「回鍋肉」や、淡路産の新玉葱とタケノコ等の春野菜、プリプリ食感の海老を、ピリッとした辛味が付いた甘酢で味を整えた「海老と春野菜のピリ辛甘酢炒め」、クセのない白身魚にアーモンドをまとわせ、サクサクとした食感にレモン香る爽やかなソースで楽しむ「白身魚のアーモンド付け 揚げ」など、春のおいしい瞬間を切り取った全5品をご用意。さらに、全てのメニューには当店大人気の飲茶2種類に、ライス・スープがセットに。見た目も味わいも満足感たっぷりの内容です。春の味覚を詰め込んだ、今しか味わえない期間限定メニューを是非ご堪能ください。

■GARDENテラス『春メニュー』 概要

期間： 3月14日（土）～5月31日（日）提供時間： 11：00～16：00（L.O 15：30）内容： 海老のピンク・マヨネーズソース／春キャベツとタケノコの回鍋肉／淡路むね肉と春野菜の藻塩炒め／海老と春野菜のピリ辛甘酢炒め／白身魚のアーモンド付け揚げさわやか檸檬ソース※全メニューにライス、スープ、飲茶2種、ワンドリンク付き料金： 各2,000円（税込み）場所： HELLO KITTY SMILE 1階「GARDENテラス」問合わせ： HELLO KITTY SMILE（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営） TEL：0799-70-9037

https://awaji-resort.com/hellokittysmile/