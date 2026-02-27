TOKAI RADIOは、3月8日(日)9時00分から12時00分まで、「名古屋ウィメンズマラソン2026実況中継」を放送する。世界最大級の女子マラソンとして知られる同大会の模様を、臨場感あふれる実況と専門的な解説で伝える。

トップ指導者と元優勝ランナー、TOKAI RADIOアナウンサー陣が結集

解説には、クラフティア陸上競技部女子部総監督の長沼祥吾を迎える。長年トップアスリートの育成に携わってきた視点から、レース展開や選手の動きを的確に分析する。また、放送車解説として2001年名古屋国際女子マラソン優勝ランナーの松尾和美が出演。実体験に基づくコメントで、マラソンの奥深さを伝える。

実況はTOKAI RADIOアナウンサーの吉川秀樹が担当し、刻々と変わるレース状況を分かりやすく伝える。沿道からはTOKAI RADIOアナウンサー源石和輝がレポートを行い、選手の表情や沿道の熱気を生き生きと届ける。また中継内では、マラソンコース周辺の交通規制情報も随時放送する。

世界最大の女子マラソン「名古屋ウィメンズ」、五輪を見据えた戦い

毎年2万人を超える女性ランナーが参加し「世界最大の女子マラソン」として、ギネス世界記録に認定されている「名古屋ウィメンズマラソン」。2012年に始まったこの大会は、今年で15回目を迎える。今年秋に開催される「愛知・名古屋アジア大会」のマラソン代表入りを目指して、また再来年のロサンゼルスオリンピックを見据えて、ベテランから初マラソンの若手まで、多彩なメンバーが集った。2027年秋には、ロス五輪に直結する「マラソングランドチャンピオンシップ(ＭＧＣ)」の名古屋開催も決定。今回のウィメンズマラソンで好記録を出せば、MGCへの出場権を手にすることが出来る。

https://www.tokairadio.co.jp/topics/tokubankyushi/NWM2026.html

【番組概要】■放送局：TOKAI RADIO ( FM92.9MHz / AM1332kHz / radiko )■番組タイトル：名古屋ウィメンズマラソン2026実況中継■放送日時：2026年3月8日(日)9時00分～12時00分■解説：長沼祥吾（クラフティア陸上競技部女子部総監督）■放送車解説：松尾和美（2001年名古屋国際女子マラソン優勝ランナー）■実況：吉川秀樹（TOKAI RADIOアナウンサー）■沿道レポート：源石和輝（TOKAI RADIOアナウンサー） ■TOKAI RADIO公式X：@tokairadio