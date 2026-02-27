株式会社サイバーレコード（本社：熊本県熊本市、代表取締役社長：増田一哉、以下「当社」 ）は、当社が運営する寄附サイト「企ふるオンライン」にて、静岡県菊川市が推進する企業版ふるさと納税プロジェクト「海外輸出専用Webサイト構築事業」の寄附募集を開始したことをお知らせいたします。

寄附募集プロジェクトについて

お茶の流通は、これまでの専門店や量販店からEC市場へと拡大しています。また、海外における緑茶需要も高まっており、現地のニーズに合わせた商品開発や販路拡大が求められています。しかし、市内の生産者の皆様は海外販売のノウハウや経験が少ないため、なかなか挑戦できていないのが現状です。そこで菊川市では、専用Webサイトを活用して市内生産者（茶関係者）の商品を海外向けに出品し、販路の拡大や商品のPRに積極的に取り組んで参ります。

静岡県菊川市の紹介と企業版ふるさと納税の取り組み

https://kifuru.jp/projects/1742/

静岡県の西部に位置し、一級河川「菊川」の中流域に広がる菊川市は、遠州と信州を結ぶ「塩の道」など、ふるくから南北交通の要所として栄えたまちです。明治22年にはJR東海道本線菊川駅の開設により、駅前周辺や市南部を中心に市街地が広がり、また近年は東名菊川インターチェンジ周辺の区画整理事業により新たな商業区域が形成され、商業のまちとして発展を続けています。また、縄文・弥生時代からの遺跡をはじめ、国指定の重要文化財や史跡など数々の歴史・遺産に触れることができます。温暖な気候にも恵まれ、市の東部には明治初頭の大規模開拓による「日本一の大茶園」牧之原台地が広がり、「お茶のまち菊川」として広く知られています。名産のお茶をはじめとする農産物や田んぼアート、上倉沢棚田など自然と人のやさしさにあふれたまちです。菊川市では、誰もが幸せを実感できる「住みたいまち」の実現に向け、様々な施策に取り組んでいます。新たな挑戦として、雇用・労働環境の整備、農業の生産力・経営力の強化、さらには結婚から子育てまで切れ目のない支援などに力を注いでいます。こうした取り組みの中、昨今では景気が緩やかに回復する一方、物価上昇が賃金上昇を上回るなど、厳しい経済状況が続いています。このような社会情勢のもと、企業版ふるさと納税は企業の皆様とともに地域課題の解決を推進するための大きな力となっており、寄附を通じて地域の「夢」実現に大きく貢献いただいております。本市のプロジェクトにご共感いただけましたら、ぜひとも御支援・御協力をお願い申し上げます。

オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイト「企ふるオンライン」

https://kifuru.jp/projects/?type=lg&prefecture_id=22&lg_cd=22224

「企ふるオンライン」は、オンライン企業版ふるさと納税寄付ポータルサイトです。全国の寄付プロジェクトを探し、申し込みから決済までオンライン上で完結できます。決済は、クレジットカードと口座振込※のどちらかを選んでいただけます。 ※口座情報（銀行及び口座番号等）は、寄付申し込み後に表示されます。

https://kifuru.jp/

株式会社サイバーレコードについて2008年にGLOBAL EC COMPANY(GEC)として創業し、以来、ECビジネスの啓蒙者として、運営代行、コンサルティング、ブランディングなどに従事。モールおよびマーケットプレイスのEC支援サービスの提供に加え、ふるさと納税事業や越境ECの支援も行う｡【社名】株式会社サイバーレコード【代表者】代表取締役社長 増田一哉【所在地（本社）】〒860-0833 熊本市中央区平成3丁目23-30 4F【設立】2008年8月1日【URL】https://www.cyber-records.co.jp/【採用サイト】https://www.cyber-records.co.jp/recruit_form