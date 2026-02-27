株式会社しくみデザイン（本社：福岡市中央区、代表取締役：中村俊介）が提供する、スマホでゲームがつくれるアプリ「Springin'（スプリンギン）」は、吉本興業株式会社のご協力のもと、公式YouTubeチャンネル「野田ゲー公式チャンネル」の定期配信内にて、「スプリンギンコーナー」を2026年3月よりスタートすることを発表いたしました。本コーナーは、2024年12月に開催され大きな反響を呼んだ「野田クリスタルPresents ゲーム制作初心者すぎ大会」（第2回）での好評を受けて実現したもので、Springin'クリエイターの作品を継続的に紹介し、次回大会へのノミネート作品を発掘する新しい試みです。

プログラミング未経験でも芸人を笑わせられる！前回大会で証明された「アイデアの力」

前回の「初心者すぎ大会」では、Springin'で制作された作品が多数エントリーし、会場を大いに盛り上げました。中でも、にんじんを収穫するシンプルな音ゲーの「畑」は、野田クリスタル氏とヒロユキMc-II氏の両者から高評価を獲得。また、「ラーメンを人にかけるゲーム」や「りぐしろんのクリスマスゲーム」など、ユニークな発想の作品が審査員や視聴者を笑わせ、大きな話題となりました。

大会のアーカイブ動画は再生回数23,000回を超え、「変わったゲームがいっぱいで面白かった」「手の込んだものやアイデアが素敵なものなどいろんな魅力にあふれたゲームがたくさん」といったコメントが寄せられています。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=SbUEezjPPX4

これらの作品に共通するのは、「プログラミング知識がなくても、アイデア次第でエンターテインメントのプロを笑わせられる」という事実です。Springin'は、文字を使わない直感的な操作で、誰でも自分のアイデアをゲームとして形にできるツールとして、ゲーム制作の裾野を広げています。

芸人がクリエイターの作品をプレイ！新しい評価の場が誕生

今回始まる新コーナーでは、ゲーム好き芸人として知られるヒロユキMc-IIさんが、Springin'クリエイターが制作したワーク（作品）を実際にプレイし、その魅力を紹介します。公式以外の第三者、特にエンターテインメントのプロである芸人の視点から作品が評価されることで、クリエイターにとって新たなモチベーションとなることが期待されます。「自分の作品がYouTubeで紹介される」「芸人さんのリアクションが見られる」という体験は、ゲーム制作の楽しさをさらに広げる新しい試みです。

参加方法は「野田ゲー」タグをつけるだけ

参加方法は非常にシンプルです。Springin'で作成したワークをマーケットに出品する際に、「野田ゲー」のタグを追加するだけ。毎週ヒロユキMc-IIさんがこのタグを検索し、約10作品をピックアップして番組内で紹介します。プログラミング経験は一切不問。スマホやタブレットがあれば、今日からでもゲーム制作を始められます。「にんじんを収穫するゲーム」のようなシンプルなアイデアが大爆笑を生み出すことができる--それがSpringin'の魅力です。

次回「初心者過ぎ大会」へのノミネート作品に

さらに、このコーナーで取り上げられた作品は、そのまま次回の「野田クリスタルPresents ゲーム制作初心者すぎ大会」へのノミネート作品となります。YouTubeでの紹介を経て、大会でのグランプリを目指すという明確な目標が設定されることで、クリエイターの継続的な創作活動を促進します。「#野田ゲー」タグをつける → YouTubeで紹介される → 大会にノミネート → グランプリのチャンス、という明確なステップが、ゲーム制作の新しいモチベーションを生み出します。

エンタメ×ゲーム制作の新しい形--吉本興業との協業が実現

今回の取り組みは、吉本興業という日本を代表するエンターテインメント企業と、ゲーム制作コミュニティが協業する新しい形として注目されます。芸人が一般クリエイターの作品を評価し、YouTubeで紹介するという仕組みは、「ゲーム制作の民主化」を象徴する試みと言えるでしょう。プログラミング教育の文脈ではなく、純粋に「面白いゲームを作って、芸人に遊んでもらう」というエンターテインメントとしてのゲーム制作。この新しいアプローチが、どのような作品を生み出すのか、注目が集まります。

「初心者過ぎ大会」とは

「野田クリスタルPresents ゲーム制作初心者すぎ大会」は、お笑い芸人・野田クリスタル氏が主催するゲーム制作コンテストです。プロ・アマ問わず、様々なツールで制作されたゲームが集まり、その独創性やアイデアが評価される大会として注目を集めています。第2回大会（2024年12月開催）では、Springin'で制作された作品が多数エントリーし、審査員や視聴者から高い評価を獲得。ゲーム制作の新しい可能性を示す大会として、ゲーム業界やエンタメ業界から注目されています。

キャンペーン概要

■募集期間： いつでも（コーナーは2026年3月より開始予定）■参加方法： Springin'で作成したワークをマーケットに出品し、「#野田ゲー」のタグを設定■配信チャンネル： 野田ゲー公式チャンネル（https://www.youtube.com/@supernodage）■紹介予定： 2026年3月以降の定期配信で、1回あたり約10作品程度を予定■参加資格： 誰でも（年齢制限なし、プログラミング経験不問）■参加費用： 無料（Springin'アプリのダウンロードも無料）

ビジュアルプログラミングアプリ「Springin'（スプリンギン）」について

「Springin'」は、株式会社しくみデザインが開発した、文字を使わずに誰でも簡単にデジタル作品を創造できるビジュアルプログラミングアプリです。＊文字を使わない直感的な操作： プログラミング言語の知識は一切不要。絵を描いて、動きをつけるだけでゲームが作れます。＊スマホ・タブレットで完結： アプリ内で制作から公開まで全て完結。特別な機材は不要です。＊作品を世界に公開： アプリ内のマーケットを通じて作品を公開し、世界中の人々に遊んでもらうことができます。描いた絵や写真に、音や動きをつけられる属性アイコンを組み合わせるだけで、ゲームやインタラクティブショートなど、自分だけのオリジナル作品を創り出すことができます。公式サイト： https://www.springin.org/

株式会社しくみデザインについて

「できなかったことが楽しくできるようになる」瞬間を届けることを使命に、2005年に福岡で創業。代表作である「KAGURA」や「Springin'」をはじめ、教育・福祉・アートなど幅広い分野で1,500件以上のプロジェクトを手がけています。Webサイト： https://www.shikumi.co.jp