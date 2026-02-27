PVC Award実行委員会は、PVC(塩ビ)素材の特長を活かした魅力ある製品を表彰するコンテスト“PVC Award 2025”の展示会を、名古屋・イオンタウン千種にて開催いたします。

PVCは、省資源で耐久性、難燃性、リサイクル性に優れたプラスチック素材です。私たちは本コンテストを通して、PVCの特長を活かして社会に貢献している製品の発掘を目指してまいりました。実際に、今回は猛暑や豪雨などの気候の激甚化に伴う作品や環境負荷低減に貢献する作品が多かった点も特徴でございました。

展示会を通して、できるだけ多くの方にPVC製品の魅力に触れていただきたいと思います。









■開催概要

展示会会場： イオンタウン千種

所在地 ： 名古屋市千種区千種2-16-13 イオンタウン千種 2F

[ https://marunouchi.g-mark.org/access.html ]

開催期間 ： 2026年 3月19日(木)～ 21日(土)

開場10時～18時(21日14時まで)

※展示会の来訪者による人気投票でオーディエンス賞が

決定いたします。

皆様のご来場、および投票を心よりお待ちしております。





入賞作品





展示会に関するお問い合わせ先： info@vec.gr.jp (PVC Award 2025事務局)

PVC Award 公式サイト ： https://pvc-award.com/