東海地方初導入 名古屋・栄で進化するたるみ治療 まゆりなclinic名古屋栄、次世代高周波治療器「ATTIVA(アッティバ)導入」
名古屋・栄エリアで美容医療を提供するまゆりなclinic名古屋栄(所在地：愛知県名古屋市中区栄、院長：加藤 成貴)は、このたび次世代高周波(RF)たるみ治療機器「ATTIVA(アッティバ)」を東海地方で初めて導入いたしました。
近年、「名古屋 たるみ」「名古屋 リフトアップ」といった検索が増加しており、切らずにフェイスラインを引き締めたいというニーズが高まっています。
さらに、30代～60代を対象としたアンケート結果※によると、約7割の方が「たるみ」を気にしていると回答しており、若いうちやたるみが軽度の段階から対策を行うことが重要だと考えられています。
※実施期間：2025年1月6日～1月13日／モニター提供元：Fastask(株式会社ジャストシステム)
アンケート結果
当院ではこれまで、高周波(RF)治療やHIFU(ハイフ)、糸リフトに加え、ヒアルロン酸リフトなどのリフトアップ治療を行い、患者様の状態に応じた幅広い選択肢をご提案してまいりました。
今回のATTIVA(アッティバ)導入により、従来の高周波治療とは一線を画す、より深部へ直接働きかける“切らないたるみ治療”の選択肢が名古屋栄に加わります。
アッティバ(ATTIVA)
■たるみの本質へ、より本格的にアプローチ
顔のたるみは、皮膚のゆるみだけでなく、皮下組織のボリューム低下や支持構造の緩みが大きく関与しています。従来の高周波治療は主に真皮層へ熱を与える設計が中心でしたが、
ATTIVA(アッティバ)は皮下組織へ直接エネルギーを届けることを目的とした設計が特長です。
より深部へ均一に熱を伝達することで、
・フェイスラインの引き締め、リフトアップ
・頬下のもたつき改善
・中顔面のタイトニング
・コラーゲン再構築促進
・目周りのたるみの改善
・目の開きの改善
を目指します。
これまでのRF治療とはアプローチ層が異なるため、より本質的なたるみ改善を追求できる治療として注目されています。
従来の高周波とATTIVA(アッティバ)の違い
加齢によるたるみ
■名古屋栄で広がる、リフトアップ治療の選択肢
まゆりなclinic名古屋栄では、
・ATTIVA(アッティバ)(皮膚の深層からの高周波(RF)治療)
・皮膚表面からの高周波(RF)治療：オリジオKISS
・HIFU(ハイフ)・マイクロウェーバー
・糸リフト
・ヒアルロン酸リフト
・その他注入治療(プロファイロストラクチュラ、ジュベルックボリューム(レニスナ))など
などを組み合わせ、患者様一人ひとりのたるみの原因に応じた「設計型たるみ治療」を行っています。切らない治療を希望される方にも、より変化を求める方にも、名古屋でたるみ治療やリフトアップを検討されている方へ幅広い選択肢をご提供します。
アッティバ(ATTIVA)
■院長コメント
「名古屋でもたるみ治療への関心は年々高まっています。
糸リフトを含む外科的アプローチも選択肢の一つですが、できる限り切らずに改善したいという声も多くあります。ATTIVA(アッティバ)は皮下組織へ直接働きかけることで、非外科治療の可能性をさらに広げる機器です。東海地方初導入の責任を持ち、名古屋栄から質の高い医療を発信していきます。」
まゆりなclinic名古屋栄
院長 加藤 成貴
院長コメント
■院長プロフィール
院長 加藤 成貴
2009年 鳥取大学医学部医学科卒業
救急医療、集中治療、循環器疾患、消化器疾患などの経験を積み上げた後、大手美容外科院長、大手美容皮膚科院長を経て2022年まゆりなclinic名古屋栄を開業。たるみ治療の他、シミ治療、
ニキビ跡治療目的で全国から受診されるようになりました。
・日本美容外科学会 正会員
・日本抗加齢医学会 専門医
・日本内科学会 総合内科専門医
・日本循環器学会 循環器専門医
・ボトックスビスタ(R)認定医
・ジュビダームビスタ(R)認定医
・ジュビダームビスタ(R)バイクロス 認定医
皮膚科・内科・循環器科・抗加齢医学の知見を背景に、全身管理を踏まえた安全で結果重視の美容医療を提供しています。
【店舗概要】
店名 ： まゆりなclinic名古屋栄
所在地 ： 〒460-0008 名古屋市中区栄3-27-1 SAKAE PLACE3階
矢場町駅 徒歩2分／栄駅 徒歩5分
TEL ： 052-238-0731
営業時間： 月金土 11：00～20：00、水木日 10：00～19：00／火曜定休
HP ： https://mayurina-clinic.com/
まゆりなclinic名古屋栄