世界限定1,400枚 『不思議の国のアリス』純金コインがペンダントトップに！
BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、世界的名作『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した『純金コイン』を、2026年1月30日(金)より発売開始いたしました。
キービジュアル
1865年に誕生し、2025年で160周年を迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。
本商品では、その幻想的な物語の世界をモチーフに、純金(K24)ならではの輝きと重厚感で表現しました。
また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、製造は世界的に高い評価を誇る『英国王立造幣局(ロイヤルミント)』が担当しています。
不思議の国のアリス デザイン面
チャールズ3世 デザイン面
■ペンダントトップ仕様で、日常に物語を
コインには18金(K18)製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。
シンプルかつ上品なデザインのため、特別な日のお出かけはもちろん、日常の装いにも自然に溶け込みます。
また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、サージカルステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。
届いたその日からすぐに着用できる点も魅力です。
純金コイン 着けみせ
ステンレスチェーン付き純金コイン
■購入(特設サイト)
https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland
素材 ：コイン→K24／フレーム→K18
サイズ ：縦22mm 横16mm(1/20oz)※バチカンを含む表記
総重量 ：約1.8g
コイン発行：クックアイランズ
コイン製造：英国王立造幣局(ロイヤルミント)
付属品 ：オリジナルケース、ロイヤルミント製造証明書、ライセンスカード
特典 ：会員登録後に商品ご購入の方へ、
サージカルステンレス製サービスチェーンをプレゼント
特記事項 ：世界限定1,400枚 ※残りわずか
オリジナルケース
オリジナルケース＋純金コイン
ロイヤルミント製造証明書
ライセンスカード
■事業内容
記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売
公式サイト： https://www.kinchara.jp/