BICO・GHI株式会社が展開する金きゃらじゃぱんでは、世界的名作『不思議の国のアリス』出版160周年を記念した『純金コイン』を、2026年1月30日(金)より発売開始いたしました。





キービジュアル





1865年に誕生し、2025年で160周年を迎え、今なお世界中で愛され続ける『不思議の国のアリス』。

本商品では、その幻想的な物語の世界をモチーフに、純金(K24)ならではの輝きと重厚感で表現しました。





また、本商品に使用されている純金コインは、クックアイランズ政府発行の法定通貨であり、製造は世界的に高い評価を誇る『英国王立造幣局(ロイヤルミント)』が担当しています。





不思議の国のアリス デザイン面

チャールズ3世 デザイン面





■ペンダントトップ仕様で、日常に物語を

コインには18金(K18)製のフレームを採用し、ペンダントトップとして身に着けることが可能。

シンプルかつ上品なデザインのため、特別な日のお出かけはもちろん、日常の装いにも自然に溶け込みます。

また、会員登録後に本商品をご購入いただくと、サージカルステンレス製サービスチェーンをプレゼントいたします。

届いたその日からすぐに着用できる点も魅力です。





純金コイン 着けみせ

ステンレスチェーン付き純金コイン





■購入(特設サイト)

https://www.kinchara.jp/view/page/alice-in-wonderland





素材 ：コイン→K24／フレーム→K18

サイズ ：縦22mm 横16mm(1/20oz)※バチカンを含む表記

総重量 ：約1.8g

コイン発行：クックアイランズ

コイン製造：英国王立造幣局(ロイヤルミント)

付属品 ：オリジナルケース、ロイヤルミント製造証明書、ライセンスカード

特典 ：会員登録後に商品ご購入の方へ、

サージカルステンレス製サービスチェーンをプレゼント

特記事項 ：世界限定1,400枚 ※残りわずか





オリジナルケース

オリジナルケース＋純金コイン

ロイヤルミント製造証明書

ライセンスカード





■事業内容

記念商品・キャラクターグッズの企画製造・販売

公式サイト： https://www.kinchara.jp/