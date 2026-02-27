株式会社メディロム（本社：東京都港区、代表取締役社長：江口康二、米国Nasdaq上場：NASDAQ: MRM、以下「当社」）は、2026年2月2日付でTools for Humanity（Sam Altman氏およびAlex Blania氏により共同設立）およびWorld Foundationと締結したMaster Service Agreement（以下「本契約」）が発効したことをお知らせいたします。現在、当社グループが運営するリラクゼーションスタジオ「Re.Ra.Ku」を中心に150店舗「Orb」を設置しており、累計認証件数は20,000件を超えました。現在の認証件数の実績を前提として全国約3,000拠点の展開目標を達成することで、本契約により今後2年間で約3,900万米ドル（約61億円*）規模の収益機会となる可能性があると想定しております。

*為替レート：1米ドル＝156.36円（2026年2月25日時点、出典：Bloomberg）

World ID について

World IDは、「人間であること」を証明するためのグローバルな個人認証技術です。生成AIが普及する現代において、デジタル上で「人間とAIを区別」し、匿名性を担保しつつ個人の人間性を証明（Proof of Human）することを目的としています。高性能カメラ「Orb」を使用して虹彩をスキャンすることで認証を行い、完了すると「World App」上に認証済みのWorld IDが発行されます。

Tools for Humanityについて

Tools for Humanity（TFH）は、AI時代において“人間のためのテクノロジー”を構築することを目的としたグローバルテクノロジー企業です。サム・アルトマン氏とアレックス・ブラニア氏によって設立され、World Networkの初期開発を主導し、World Appの運営を行っています。本社は米国カリフォルニア州サンフランシスコおよびドイツ・ミュンヘンに所在しています。

メディロムグループについて

メディロムは、健康管理サービス「Re.Ra.Ku」を中心にリラクゼーションスタジオを展開しています。加えて、ヘルスケアアプリ「Lav」を活用した特定保健指導や体質改善プログラムも提供しています。2020年には、充電不要で連続駆動する活動量計「MOTHER Bracelet」を発表し、デバイス事業にも参入しました。さらに、美容サロン「ZACC」や「脳梗塞リハビリセンター」の運営を通じ、美と健康の両面からウェルネス事業を拡大。予防から医療まで一貫したヘルスケア事業の領域を広げています。社名 ： 株式会社メディロム（英文名 MEDIROM Healthcare Technologies Inc.）上場市場 ： NASDAQティッカー（米国証券コード) ： MRM (Nasdaq CM)本社所在地 ： 東京都港区台場2-3-1 トレードピアお台場16F代表 ： 代表取締役 江口 康二設立 ： 2000年7月

なお、上記の収益見通しは、これまでの運営実績および本契約に基づく商業条件を踏まえた将来予想であり、保証された収益、契約済みの収益、または確約された収益を示すものではありません。注）本プレスリリースの原文は英語であり、本文は原文に基づき日本語意訳を行った参考資料となります。