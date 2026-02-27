株式会社オレンジページ（東京都港区）は、薬剤師であり「うるおい漢方(R)コンシェルジュ」としても活動する大塚まひさ氏の最新刊『味覚でひもとく食養生』を2026年2月27日（金）に刊行しました。かつて重度の頭痛に悩み、漢方に出会い体調が改善して「人生が180度変わった」という実体験を持つ著者。本書では、その劇的な変化の鍵となった「無性に食べたい味」から不調の原因をひもとき、自分自身をととのえるための食養生メソッドを提案しています。

■「無性に食べたい味」は、体が発する不調のサイン

「仕事が一段落するとチョコが止まらない」「イライラすると激辛料理が食べたくなる」。これらは単なる食欲ではなく、五臓（肝・心・脾・肺・腎）からのSOSかもしれません。漢方の「五行」に基づき、味覚から「どこが弱っているか」をひもとくことで、自分に合う食材がわかるのだそう。例えば「チョコ欲」を抑えるには、自然な甘みを持つ「いも・栗・かぼちゃ」などで脾（ひ）を整えることがポイント。本書では、「食べたい味」から不調をチェックできるセルフ診断リストや、スーパーで買える食材を使った簡単レシピ、お湯を注ぐだけの薬膳茶など、忙しい人でも「我慢」せずに体質を改善できるメソッドを網羅。薬に頼る前の一歩として、人生を豊かにする一生モノの食養生習慣を紹介しています。

■本書の内容

巻頭付録 味覚別：効果と食材例／温める食材、冷やす食材セルフ診断 チェックリスト はじめに 「鎮痛薬、月に80錠」をやめられた奇跡Part1 ココがわかると不調をひもとける！ 〈漢方的〉健康のしくみ 意味がわかるとおもしろい！ 「陰陽論」の基本／不調を五行でひもとく具体例 他Part2 食べたい味から不調に対処しよう 〈味覚別〉食と暮らしの処方せん すっぱいものが食べたいとき（肝が不調のサイン） 苦いものが食べたいとき（心が不調のサイン）甘いものが食べたいとき（脾が不調のサイン）辛いものが食べたいとき（肺が不調のサイン）しょっぱいものが食べたいとき（腎が不調のサイン）※各不調の際に摂りたい食材、おすすめレシピ、おすすめの行動を紹介Part3 忙しいときも手軽にできる！ 〈お悩み別〉薬膳茶のレシピ 薬膳茶のメリットカラダの健康（風邪をひきそうなとき／のどが不調なとき／よく眠れないとき／疲れが抜けないとき／食欲不振／便秘／下半身の冷えが気になるとき 他）メンタルケア（うつうつとしているとき／イライラしてしまうとき 他） 美容（たるみが気になる／首の縦じわが気になる／顔のくすみが気になる 他） 常備しておきたいハーブ8選 索引（症状別）

大塚まひさ（おおつか まひさ） 株式会社Orient 代表取締役

薬剤師／漢方臨床指導士（薬日本堂）／漢方エキスパート（日本薬科大学）／昭和医科大学リカレントカレッジ講師大学卒業後、製薬会社MR（医療情報担当者）、臨床開発受託機関にて医薬品の臨床開発職を経て、漢方に出会う。自身に漢方薬を試したところ、月に80錠服用していた鎮痛薬が2週間でゼロに。万年の不機嫌や吹き出物もなくなり、漢方のすごさを体感、漢方の道へ。漢方にあるマイナスイメージを払拭し、心身ともに美しくなれる漢方を広めるため、オリジナル漢方茶「うるおい美漢茶(R)」を創る。累計11万袋超を販売。著書に『ムリなく健康体＆つや肌に変わるうるおい漢方』（青春出版社）がある。

『味覚でひもとく食養生』 大塚まひさ

2026年2月27日（金）刊行定価1,650円（税込）四六判、アジロ綴じ、208ページhttps://www.orangepage.net/books/2030

