ファクタリングと資金調達コンサルティングで中小企業や個人事業主の経営支援を行う株式会社ウィット(本社：東京都品川区、代表取締役：佐野 俊亮)は、当社の建設業向けファクタリングサービス「けんせつくん」の利用歴のある全国の中小企業経営者および個人事業主を対象に、景況感に関するアンケート調査を実施しました。

本調査では、回答者の81％が「今後1年の資金繰り環境はやや改善する」と回答しているものの、資材価格の変動や人件費の増加が課題となっているという回答が多く寄せられました。





＜調査実施概要＞

調査方法 ：Webアンケート

調査期間 ：2025年12月15日～2026年1月20日

対象者 ：当社サービス「けんせつくん」の利用歴がある

全国中小企業経営者および個人事業主

(有効回答数：76件)

回答者属性 ：建設業向けファクタリングサービス

「けんせつくん」の利用歴のある企業





＜調査結果のポイント＞

・今後1年の資金繰り環境は改善の見通しが81％

・課題は資材価格の変動と人件費の高騰

・ファクタリングサービスの利用のきっかけは銀行融資の難しさ









▼調査背景

2025年以降、国内外の経済環境は為替変動・物価高騰・金利上昇といった要因で企業の資金繰りに影響を与えています。特に中小企業は銀行借入の審査が厳格化する中で、代替的な資金調達手段としてファクタリングへの関心が高まっています。本調査は、こうした中小企業や個人事業主の景況感や資金調達行動、ファクタリング利用の実態について明らかにすることを目的として実施しました。









＜調査結果＞

▼今後1年の景況感

Q1. 今後1年の資金繰り環境はどうなると思いますか？





グラフ1





Q2. 今後、建設業界の資金繰りや経営環境に関して、どんな課題を感じますか？(上位3つまで)





グラフ2





▼ファクタリングサービスの利用状況

Q3. 利用のきっかけはなんでしたか？(複数回答可)





グラフ3





Q4. 利用頻度を教えてください (現在ご契約中のお客様のみ)





グラフ4





Q5. 「けんせつくん」を利用して、どのような効果がありましたか？(複数選択可)





グラフ5





▼回答者の主な事業と正社員数

Q6.貴社の主な事業内容を教えてください(複数選択可)





グラフ6





Q7. (正社員の)従業員数規模を教えてください





グラフ7





本調査から、建設業界においては今後の資金繰り環境に一定の改善期待がある一方で、「資材価格の変動」や「人件費の増加」など、現場レベルでの資金負担リスクを多くの事業者が実感している実態が明らかになりました。









＜考察＞

■コスト増への警戒感が継続

資金繰り改善への期待が見られる一方で、資材価格や人件費など外部要因への懸念が多く挙げられました。建設業界では、受注状況が一定程度回復しても、コスト上昇が利益を圧迫する可能性があることが示唆されます。





■人手不足への不安

人件費の増加や高齢化が課題として挙げられており、今後の労働力確保が重要な経営テーマとなっていることがうかがえます。





当社は、こうした実務に直結する資金課題に対して、スピードと柔軟性を重視したファクタリングサービスを通じ、現場のキャッシュフローを支える役割を担ってまいります。特に小口・短期ニーズへの対応やオンライン完結型の迅速な資金化体制を強化することで、変動の大きい経営環境下においても、建設事業者の安定した事業運営を資金面から継続的にサポートしてまいります。





■「けんせつくん」について

ファクタリングとは、企業が持っている売掛金(売掛債権)をファクタリング会社へ売却し、売掛金の支払期日よりも前に資金化する金融サービスです。請求書・注文書を活用し、最短2時間で資金化できる完全非対面型の仕組みにより、急な資金ニーズにも柔軟に対応。スマホがあれば全国どこからでも利用可能で、信用情報への影響もなく資金調達ができます。









＜「けんせつくん」の特徴＞

1. 最短2時間で資金調達

審査開始から最短2時間で資金の入金が可能なため、急な資金ニーズにも迅速に対応できます。特に建設業界では、工事開始前の資材購入や人件費の支払いなど、即時の資金調達が求められる場面で有効です。





2. 完全非対面・全国対応

すべての手続きがオンラインで完結するため、全国どこからでも利用可能です。対面での手続きが不要なため、時間や交通費の節約にもつながります。





3. 請求書・注文書の両方に対応 ※業界でも珍しい取り組み

一般的な請求書だけでなく、受注時の注文書でも資金調達が可能です。これにより、工事開始前や納品前でも資金を確保することができます。





4. 小口専門で柔軟な対応 ※小口専門は当社の特徴の一つ

30万円から500万円までの小口取引に特化しており、他社で断られた案件でも相談可能です。当社独自の審査を行っており、個人事業主や開業間もない事業者、赤字決算の企業でも利用できる柔軟な審査体制が整っています。





5. 業界最安水準の手数料

ご利用者の負担の軽減のため、徹底したコスト削減を行い、手数料は2％からと、業界最安水準で設定しています。





6. 取引は秘密厳守

2社間ファクタリングの場合、御取引先に弊社とのお取引情報を提供することがないので、安心してご利用いただけます。









◆株式会社ウィットについて

株式会社ウィットは「ファクタリングを通じて、全てのお客様に最大の利益を」を掲げる資金調達支援の専門企業です。Missionに『想いをかたちにするために、可能性を提供し続ける』を掲げ、中小企業や個人事業主が『自らの力で理想を実現できる社会』をVisionとして目指しています。500万円以下の小口専門ファクタリングをオンラインで最短2時間の・信用情報を問わない独自の柔軟な審査体制で提供。全国対応で、キャッシュフローの安定と成長を支えています。『あらゆる希望に誠実に』『いつでも対応は迅速に』『どんな課題にも柔軟に』というValueを行動指針とし、日々サービス向上に取り組んでいます。





社名 ： 株式会社ウィット

代表者 ： 代表取締役 佐野 俊亮

所在地 ： 東京都品川区西五反田2-24-4 THE CROSS GOTANDA 4F

設立 ： 2016年11月4日

資本金 ： 15,000,000円

従業員数： 15名(2026年1月現在)

事業内容： 1. 経営コンサルタント

2. 営業業務に関するコンサルタント

3. インターネット、印刷媒体等に対する広告の企画、立案、制作業務

4. デザイン、広告宣伝の企画及び仲介及び請負

URL ： https://witservice.co.jp/