コピス吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)は2026年3月1日(日)～3月31日(火)の1か月間、サステナブルをテーマにしたイベント「Share for good!2026」を開催します。

「Share for good!」とは、身近なところから豊かな暮らしにつながる【グッドなアイデア】をシェアしていくことで、サステナブルを考えるきっかけと触れ合うことを目的に、2022年3月にコピス吉祥寺で立ち上げた啓蒙活動の施策です。

今年は人気絵本シリーズ「くまのがっこう」とコラボレーションした企画でお子様にもわかりやすく身近にできることから、サステナブルをまなぶきっかけになればと考えています。





イベントキービジュアル









■Share for good!×くまのがっこう

今年のShare for good!は、A館6階キャラパーク吉祥寺内に3月7日(土)にオープンするお店ジャッキーズマルシェの「くまのがっこう」とコラボレーションした企画となります。

「くまのがっこう」は、12ひきのくまのこたちの日常を描いた、日本生まれのロングセラー絵本です。素朴で温かみのあるストーリーと、繊細でおしゃれで色彩豊かなくまのこたちの可愛さが、子どもから大人まで幅広い層のファンに親しまれ、絵本からキャラクターグッズまで幅広く展開されています。また「がんばるこどもをおうえんする」という理念のもと、『チア ジャッキーズ！』という活動やサステナブルな取り組みをしています。

今回コピス吉祥寺は、「くまのがっこう」とコラボレーションして、サステナブルの啓蒙活動をしていきます。





＜statement＞

くまのこたちは

まいにちを だいじにくらしています。





あさ起きて ごはんを食べて

あそんで つくって ときどき失敗して また考えて。





そんな なにげない一日一日が

じつは これからの世界につながっていることを

くまのこたちは知っています。





むずかしいことをしなくても 特別なことをしなくても

「どうしたら、いいかな？」と

ちょっと立ち止まって考えること。





コピス吉祥寺も

そんな“まいにち”を大切にする場所です。





くまのがっこうイメージ









■イベント概要

●Share for good!×くまのがっこう「ジャッキーとSDGs」配布

日程 ：3月1日(日)～3月31日(火)

配布場所：館内各所

内容 ：くまのがっこうが考えるSDGs冊子「くまのこたちの まいにち」の

Share for good!コラボレーションver.が館内に登場。

この期間に、コピス吉祥寺でしか手に入らない冊子です。

※無くなり次第終了となります。





ジャッキーとSDGs





●Share for good!×くまのがっこう スタンプラリー

日程 ：3月1日(日)～3月31日(火)

スタンプ設置場所：B館1階エスカレーター前／A館3階エスカレーター横／

5階連絡通路／A館6階キャラパーク吉祥寺

参加賞 ：オリジナルクリアファイル

参加賞お渡し場所：A館6階キャラパーク吉祥寺店内レジ

内容 ：館内に設置されたスタンプ箇所を回って、「くまのがっこう」の

ジャッキーたちの絵を完成させよう！絵が完成したら

吉祥寺限定オリジナルクリアファイルをプレゼント。

※参加賞はお1人様1回限り、1点のみの引き換えとなります。

スタンプ台紙を複数枚ご持参いただいても1点しかお渡しできません。

※スタンプ台紙及び参加賞はなくなり次第終了となります。

※オリジナルクリアファイルお渡し終了日：2026年3月31日(火)





オリジナルクリアファイル





●Share for good!×くまのがっこう コラボレーション展示

日程：3月1日(日)～3月31日(火)

会場：B館1階エスカレーター前／2階連絡通路／5階連絡通路

内容：せかいをもっと、すてきにしちゃうヒントがもりだくさん。展示をぐるっとまわって、今できることかんがえてみよう。

ジャッキーとSDGsを考えるパネルを見て、やったことのあるSDGsのシールを貼ってみよう。





●Jackie is here!(屋外広場イベント)

日程：3月7日(土)～3月8日(日)

会場：A館3階GREENING広場

内容：好きな色で楽しむぬりえのワークショップや歌のお姉さんの

読み聞かせやクイズ、歌唱が楽しめるステージ、ジャッキーコラボの

キッチンワゴンのクッキーやドリンクの販売に、ジャッキーのフォトスポットなど。

3/8(日)には現役保育士で育児アドバイザーである「てぃ先生」が登場します。





フォトスポットイメージ





●くまのがっこうぬりえワークショップ

日程 ：3月21日(土)・22日(日)・28日(土)・29日(日)

時間 ：14：00～16：00

会場 ：A館5階エレベーター前特設会場

参加費：無料

内容 ：くまのがっこうのぬりえを好きな色でぬってみよう。

捨てられてしまう野菜とお米を再利用して作られたクレヨンを使用します。

楽しみながらSDGsに触れ合おう。





ぬりえイメージ





●リサイクル紙袋

日程：3月1日(日)～3月31日(火)

会場：館内各所

内容：不要な紙袋をシェア。エコバッグを忘れたときなどにご自由にご利用できます。





●アートギャラリー「ミシンキルト10」

日程：3月1日(日)～3月31日(火)

会場：4階連絡通路

内容：各々が持ち寄った素材で創る唯一無二のキルト作品や、コピス吉祥寺の

廃材を使って作った作品を展示します。二次元コードから購入することもできます。





●コピス吉祥寺×武蔵野市／環境にやさしい買い物キャンペーン 展示

日程：3月2日(月)～3月31日(火)

会場：A館2階吹抜け周り

内容：プラスチック削減、ゴミ分別を啓蒙する参加型のパネルを展示。





●成蹊学園サステナビリティ活動表彰 作品展示会

日程：3月3日(火)～3月24日(火)

会場：A館3階エスカレーター前

内容：成蹊学園の在校生が考える、地球温暖化の防止といった環境活動のみならず、

異文化間の交流、地域コミュニティにおける実践など、

持続可能な将来を視野に入れた活動の取り組みを展示します。









◆イベント開催概要

●「Share for good!2026」

日程 ：2026年3月1日(日)～3月31日(火)

会場 ：館内各所

入場料：無料

主催 ：コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/





※イベントの詳細はコピス吉祥寺HP( https://www.coppice.jp/newsandevent/coppice/27833 )でご確認ください。

※販売予定の商品、メニュー等は、変更となる場合がございますので、ご了承ください。

※雨天決行、荒天中止いたします。

※画像はイメージです。

※くまのがっこう画像権利表記：(C)BANDAI

※イベントは、予告なく変更・中止する場合がございます。









◆くまのがっこうオフィシャルショップ『ジャッキーズマルシェ』3/7(土)NEW OPEN！

今回Share for good!でコラボレーションする「くまのがっこう」の新しいショップが、コピス吉祥寺A館6階キャラパーク吉祥寺内にオープンします。オープン記念で限定商品の販売やお買上げ金額に応じたノベルティのプレゼントなど様々な企画をご用意しています。









■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。』(GREENING＝生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをご用意しております。

(1)施設名称 ： コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2)所在地 ： 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3)交通 ： JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4)建築概要 ： 延床面積 約46,000m2/建物規模 A棟 地下1階・地上7階、

B棟 地下1階・地上9階

(5)駐車場 ： 100台

(6)webサイト： https://www.coppice.jp/





アクセスMAP





コピス吉祥寺外観





A館3階GREENING広場